單身狗必讀表白攻略：7句最穩陣示愛台詞　決戰前先試探對方心意

最近越來越多草食男，也越來越少有人有勇氣向喜歡的女性告白了。大家擔心的是「如果她拒絕了我怎麼辦？」「如果她討厭我了怎麼辦？」。任誰都希望鼓起勇氣告白了之後，可以得到OK的回應吧。本篇就是為了幫助不太理解女性心理的男性們了解何時是適合告白的時間點，以及如何可以得到正面回應的告白方法！趕快來看看吧！

讓人情不自禁答應的告白文7選（點圖放大閱讀）：

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告白成功的秘訣！準備非常重要

要讓告白成功，就必須要準備好才能告白，而不是突然之間就脫口而出。千萬不要焦急。不論是浪漫型，簡緻型，輕鬆型，豪華型，又或是混合告白，事先設定好主題的話，告白也比較容易成功。告白前先注意對方女性的服飾以及所使用的小物，如果能掌握她喜歡的電影或是音樂就更好了。一般來說，可以看到夜景的餐廳，有著夕陽美景的海邊或湖畔，或是在盛開的櫻花林中等等都是我推薦的場景喔。※知己知彼，百戰百勝。

掌握完美的時機

雖然有男朋友卻跟他吵架了，或是剛剛分手，正感到寂寞難耐的時候，就是你接近她的好時機，也容易得到正面的回應呢。如果她沒有男朋友而是「工作至上」的女性的話，可以等到她的工作告一段落時再告白。正忙的時候，被打槍的機率也會增加的。※把你的雷達全開，掌握好時機！

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先試探對方的心意

在告白之前，可以先試探問說「你休息時有空嗎？要不要喝杯咖啡？」如果她的回應很快，以及有寫一些私人情報的話，那極有可能表示她也對你有好感呢。如果她沒什麼反應的話，你就要有覺悟進入長期戰，靠時間來證明你是個新好男人，以求她的正面回應喔。※告白前，先試探她對你有沒有意思。

結論

告白時的場景以及所選的話語當然是成功與否的主因，但是最重要的，還是真誠以及嚴肅的態度吧。如果你太害羞而搞的太輕鬆的話，對方可能會誤以為你在開玩笑，所以即使很緊張，還是要真誠的告白喔。希望我所提供的意見可以讓你有更多勇氣來告白，也祝你告白成功！

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