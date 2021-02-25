瘋傳英籍女教師肉體獎勵學生成績猛進　網民列5大疑點質疑真偽

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-25 19:00

網上資訊氾濫，Fact Check很重要！內地及台灣網絡近日流傳1則新聞，指1名於廣州教英文的英籍女教師，竟以「成績好就做一次」作為誘惑，令其教導的中學生成績突飛猛進，家長查看閉路電視才發現子女與老師的性行為片段，怒極揭發事件。事件曝光後引來兩岸網民熱議，不少網民紛紛偵探上身，提出至少5個疑點，質疑事件真偽。

《網易新聞》早前一篇有關女教師以性行為作為學生成績進步獎勵的報道獲瘋傳，不過有網民提出至少5大疑點，質疑事件的真偽。（網易圖片）

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該篇由《網易新聞》報道，其後獲瘋傳的新聞指，1名29歲、來自英國的女教師一直於廣州的貴族學校教英文，她課餘時亦會當補習教師賺取外快。報道指，因女教師教學風格輕鬆風趣，深受學生歡迎，而且找她補習的學生成績也會大有進步，故其補習學費也「異常昂貴」。

報道指，兒子補習半年以來成績大有進步，家長偶然查看閉路電視，看到兒子與女教師發生關係的片段才揭發事件。（網易圖片）

報道稱去年5月，有家長重金禮聘了女教師逢星期五為兒子補習，兒子的成績果然大有進步，但半年後家長偶然之下查看家中的閉路電視片段，驚見兒子與女教師發生性行為的過程。家長怒極查問下，才知道女教師趁學生保母不在家時，提出「成績考好就可以做一次」的引誘，並按成績讓他在家「領獎勵」。兒子其後又坦承，半年內已跟女教師發生十多次關係，令家長怒極報警揭發事件。

警方追查後發現，除了該名男學生外，另有至少5名14歲以上的男學生有過相同經歷，全部也表示自己自願與女教師發生關係，不願提告。女教師最終被學校開除，並因「護照提前到期」而返回英國。

報道中刊出了數張外籍女子的相片，惟相中人似乎並非同1人，內容亦無說明相中人為涉事女教師，引來網民懷疑。（網易圖片）

報道曝光後獲多個華文傳媒轉載，引來網民熱議，不少網民形容事件猶如成人電影橋段的真人版，「原來劇本都是真的」、「原來我看的影片都是真的」、「這些機會都不屬於我」。不過更多網民卻神探上身，提出至少5個疑點，質疑相關報道以及事件的真偽。

首先，轉載事件的傳媒均指新聞來源為內地的《網易新聞》，但《網易》網站卻沒標明是獨家報道，亦強調相關內容「為自媒體平台『網易號』用戶上傳並發布」，顯示事件消息來源單一，未能多方查證以核實內容。其次，事件涉及違法行為，惟與同類報道不同，內文未有提及內地警方的回應、認證或跟進行動。

即看5大疑點▼▼▼

加上，報道中刊出的其實為2017年1宗英國女教師性侵學生案件的犯人相片，亦有部份錯用了美籍成人影片演員Melody Marks的相片，同篇報道錯用兩名毫無關係的女子作為圖片，亦沒說明為示意圖，令可信度大大降低。

另外，由於事件涉及與14歲以上但未成年的人士發生關係，或已違反內地刑法的「強制猥褻、侮辱罪」，警方必須介入調查。有人質疑事件性質並非涉案男生們表示不願提告便能了事，然而報道中卻沒提及警方的跟進行動。

有網民認出《網易》報道錯用了美籍成人影片演員Melody Marks的相片，質疑報道的可信性。（《網易新聞》截圖）

最後，報道結尾草草交代女教師因「護照提前到期」，順理成章返回英國，但並無交代背後原因。有網民認為，教師的護照由英國負責，理論上不會突然被更改到期日，而且如教師涉及刑事案件，或未能輕易離開內地。網民又質疑報道所指的是簽證到期日，惟內文沒有相關資料，呼籲其他網民閱讀相關內地新聞時要小心求證，判斷事件真偽。

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