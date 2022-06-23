白人夫婦誕黑人女兒　慈父深信隔代遺傳　父病逝後女驗DNA揭真相

前港姐陳凱琳（Grace）的龍鳳胎胞弟Derek早前在父親節與爸爸溫馨合照，惟料因父子樣貌差異大而惹來網民質疑，被指是「抽水王」的林作揚言願付100萬讓Derek父子去驗DNA證明關係，事件惹來網民關注。雖然陳凱琳媽媽Connie去年受訪時曾解釋母親是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，而Derek喜歡戶名活動，加上在加拿大成長，當地的食物有荷爾蒙等因素影響，令姊弟看起來像混血兒。

事實上，「隔代遺傳」的確有可能發生，曾有內地夫婦生出像外國人的孩子，經多次親子鑑定後證實是夫婦的親生子女，而外國亦有發生過同類事件，但這種「醫學奇跡」畢竟仍屬罕見，甚至可能是媽媽的謊言。

去年2月外國傳媒報道，英國1名女作家出書大談自己的身世，表示父母是白人夫妻，但她一出世便是深色皮膚、黑色捲髮等，家人對外宣稱女兒的特殊情況緣於隔代遺傳。縱使生理特徵與自己毫不相似，但父親一直對她視如己出，從不追問原因，直至父親患癌離世5年後後，女事主決定接受DNA檢測，終讓事件在多年後真相大白。



黑人女作家喬治娜（Georgina Lawton）最近出書談及身世，指父母為白人，自己卻深色皮膚，但父親一直對她愛護有加。（Twitter「GeorginaLawton」圖片）

英國黑人女作家喬治娜（Georgina Lawton）去年28歲時出書提及自己的家庭和身世，指父親吉姆（Jim Lawton）和母親柯萊特（Colette）多年前誕下她，惟父母都是白人，自己卻是深色皮膚、黑色捲髮和棕色眼睛，常人一看通常都會質疑父親的身份。不過，吉姆從來不追問妻子懷孕一事的來龍來脈，對喬治娜也是愛護有加，視如己出。

一家人對外解釋，喬治娜是吉姆和柯萊特的親生女兒，但由於母親的家族來自愛爾蘭克萊爾郡（Clare）1個名為Spanish Point的小鎮，當地大部份人為多種族混血，喬治娜屬於隔代遺傳。

喬治娜憶述，父親從不懷疑她是否其親生女兒，一直非常愛惜她。（Twitter「GeorginaLawton」圖片）

直至55歲父親在2015年因患癌離世，喬治娜決定接受DNA測試，才知道自己為43％尼日利亞人，幾乎肯定吉姆並非其生父。後來喬治娜與弟弟、母親等開家庭會議，親自與母親對質，終於知道自己真實身世，原本絕口不提的母親透露真相，承認當年她曾在酒吧與1名黑人男子一夜情，才誕下喬治娜。

多年來的身世之謎終於解開，喬治娜一時間難以接受，但其後終於坦言面對自己的血緣身世，並將個人經歷寫成書，希望鼓勵其他對自身身份認同有疑慮的人能勇敢地找回身世根源。喬治娜稱雖然不知生父是誰，但養大她的父親對她投入無條件的愛，這個「父親」的地位在其心中將永不會被取代或磨滅。

（綜合）

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