婆婆開車墮河　清潔工拼命救人不果　沉沒前她絕望示意不用救了

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-26 14:30

駕駛隨時都要留神避免意外發生！馬來西亞1名70歲婆婆日前駕車時意外墮河，附近碰巧有2個清潔工在工作，二人立即乘船營救，但因為沒有工具而未能打破車窗，婆婆最後絕望地向車外的清潔工以手勢示意「不用救了」，連人帶車慢慢沒入河中。救援隊伍趕至時，汽車已經浸至沒頂，潛水員最後花3個小時將婆婆救出，可惜婆婆已經去世。

馬來西亞砂勞越州首府古晉發生汽車墮河事件，1名70歲的婆婆意外中死亡。（YouTube頻道「Bernama Official」短片截圖）

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事件發生在砂拉越州首府古晉，昨日（24日）上午10時半左右，1名婆婆駕車經過薩托克大橋（Satok Bridge）的時候不慎墮河。2名當時正在清理河道垃圾的清潔工目擊事件，於是立即乘船到事發位置，但發現所有4隻車門都冇法打開，身邊亦沒有工具可以打破車窗。

2名清潔工之後又嘗試以繩索拉住汽車，減慢汽車沉入水中的速度，但繩索亦被扯斷，他們只能眼白白看住汽車慢慢向下沉。清潔工們指，婆婆最後已經放棄，並揮手向他們示意不需要再救她，「我只看到她向示意不要再救她，我什麼都做不到因為我沒有工作可以打破車窗」。

當地消防局接報後派來14名消防員及拯救人員，到場後立即從河面搜尋汽車沉沒的位置，之後派出2名潛水員搜救，最後在約2.5小時後的12時55分左右找到婆婆的屍體。報道指，當時汽車沉沒位置水深約為15米。警方就表示，他們正在調查意外原因。

（Borneo Post）

睇多啲：內地曾有巴士墮河致21人死 深圳市交警局分享墮水自救方法▼ ▼ ▼

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去年7月內地貴州曾經有1部載有30多人的巴士墮入湖中，導致21人死亡，當時深圳市交警局曾經分享汽車墮入水中之後的自救方法。以私家車為例，如果車輛未有翻側就應該立即解除門鎖及安全帶，然後開門離開車廂，如未能解開安全帶就應該以尖銳的物品割斷安全帶。

車輛的擋風玻璃很難砸破。（影片截圖／中國國家應急廣播）

另外，如果車門及車窗都未能打開而車輛繼續向下沉，會因為壓力而需要打破車窗求生，例如可以使用安全錘、座位頭枕、滅火器或高踭鞋敲打較薄的車門或天窗玻璃的邊角位。打爛玻璃之後，水流會湧進車內，逃生時要小心被玻璃割傷，而且面部朝上游到水面等待救援，不懂得游水的就可以先找一些可以浮起的物品。

車門窗相對容易砸碎。（影片截圖／中國國家應急廣播）

如果車輛墮入水中之後出現翻側，車門基本上都已經不能打開，只能打破車窗離開。破窗前需要先判斷哪個車窗更加靠近水面並吸一口氣，保持冷靜不要被水流嗆到，成功破窗後就盡快離開車輛並游向水面尋找救援。