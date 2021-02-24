撞破朋友老公同工人街上擁抱　網民糾結講唔講　後來揭更震驚內情

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-24 09:00

撞破朋友老公出軌，你會怎樣做？有網民日前在討論區發帖求問一個世紀難題，指有日看到朋友的老公和前傭工在街上攬在一起，行為親暱，心感奇怪就用手機將他們的行為拍下，但礙於朋友家庭有1個女兒，不知應否告知她目睹的情況，怕破壞別人家庭。不過出帖一日後，事件竟有更震撼的發展，內情愈揭愈多下，樓主朋友都表示未能接受。

有網民揭發朋友老公和傭工出軌，遂在討論區發文問應該怎樣做。（《下女》劇照）

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該名網民周日（21日）在親子王國討論區，以「好唔好同我朋友講」為題發文，指在街上撞破朋友的老公和他們的前工人姐姐，在車站等車時攬在一起，更肯定地指即使有口罩都一眼認出來，「髮型、身高、對眼都一樣」。她表示，工人姐姐外貌不錯，形容她「幾好笑容有酒窩」。

帖文引起網上熱議，不少網民都指作為真心朋友一定要講，但亦有人認為不應輕舉妄動，可嘗試婉轉地查問一下，並紛紛提出多個試探方法▼▼▼

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樓主周一（22日）在帖文中交代後續發展，指她先探聽了朋友口風，證實當晚朋友帶女兒回娘家吃飯，而老公則稱「兄弟有（嘢）搵佢出去傾」，而朋友並不知內情，心情亦未見有異樣，最後她還是坦白告訴朋友所見所聞。

她指朋友後來質問老公，對方亦一五一十和盤托出，當中更有令人相當震驚的內情，原來該老公跟外傭已生下1個小孩，早前將孩子送回傭工家鄉照顧；朋友暫時思緒混亂，未能接受，認為事件已達到另一個層次，未知可以怎樣做。

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