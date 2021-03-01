台女網紅人美心善　不科學上圍網民大叫誇張　IG常派福利勁吸粉絲

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-01 23:00

心善的美人果然更漂亮！台灣美女「Catherine庭逸（全名：吳庭逸）」（IG：catherine0113）以不科學身材加漂亮樣子而大受歡迎，不過更令網民驚喜的是她原來是國際獅子會旗下「造夢者校園網路獅子會」的第5屆會長，帶領其他年青人一起服務社會，十分之熱心公益！

庭逸是即將畢業的大學生，經常都會在IG上分享不同東西，累積了大量粉絲。（IG「catherine0113」圖片）

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庭逸是即將畢業的大學生，經常都會在IG上分享日常所見聞，並會附上自己美美的照片。她除了擁有能吸引注視的靚樣之外，上圍亦都豐滿得令人大呼太過不科學，加上她分享的照片間中都不乏性感打扮，令粉絲們大飽眼福！

最令人意想不到的是，原來庭逸是公益團體造夢者校園網路獅子會的會長。她曾在訪問中表示，19歲的時候被朋友拉進去參加活動，原本只是想了解一下，後來卻愈做愈起勁。她說加入獅子會可以體會多幫助人的快樂，加上過去自己曾經接受社福組織幫助，所以更加能夠明白需要幫助的感覺；同時她在獅子會亦都認識到來自不同界別及年齡的朋友，啟發了自己。

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清爽系短髮泰妹五官標緻 仲有鄰家女孩Feel 拍日系寫真堅似日妹（IG「fangko_ok」圖片／香港01製圖）