爆肌美女體驗刀療遭除褲性騷擾　師傅變態言論更驚人：還穿那麼露

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-08 14:30

台灣Youtube頻道「星光奈奈」2020年12月替團隊成員「艾瑪」拍攝刀療影片，過程中師傅一直對艾瑪毛手毛腳，被拒絕後仍企圖觸摸私處，甚至說出「既然怕人家摸，還穿那麼露」等語，引發網友熱議。對此，遭指控的師傅在臉書回應「不論是台灣人、外國人、男性、女性，待遇是相同的，絕對沒有偏心或豬哥。」

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星光奈奈表示，她為了完整呈現畫面，一直不敢出手救援：「我想讓更多人知道他『專業治療』是什麼」、「我什麼心態，只能說我是哭著剪片，剪片必須重複播放，對我而言根本是凌遲」。事後有眼利網友發現，刀療師光是診間就有很大問題，刀具旁竟擺著安全套及潤滑劑，實在很難讓人不多做聯想。

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遭指控的刀療師日前在粉絲團表示，刀療與整骨是一門嚴肅、認真且專業的技術，老師不會因為是節目就隨便敲砍。針對近期的性騷擾風波，刀療師也解釋「整骨是要動骨頭的，如果哪位整骨師傅沒經過觸診就直接動你的骨頭，那就真的要小心了。」

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刀療師強調：「刀療時，刀刃要接觸肌膚才能把電帶入。隔著衣物充其量只是『刀按摩』，跟自己拿個薄板子敲意思是差不遠的。」、「每次的診療他都是認真對待，不論是台灣人、外國人、男性、女性，待遇是相同的，絕對沒有偏心或豬哥，懇請各位鍵盤俠明辨是非、高抬貴手。」

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