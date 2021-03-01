租住未來奶奶物業被禁換家俬　港女呻要交租卻失自由：做嘢都無枱

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-01 18:30

不少情侶為了營造二人世界，會選擇租住物業過同居生活，然而租樓背後暗藏學問及危機。有港女於連登討論區發文，指與男友計劃同居時，對方家人剛好置業，男友遂堅持租住媽媽的物業，當作「益自己人」。搬進新居後港女才發現部份家俬並不合用，打算購入書枱方便工作，卻被未來奶奶、即物業業主拒絕，令她大感失去自由：「連卑微到想要張枱都唔可以。你係我，你仲會唔會租？」

樓主稱與男友租住男方家人的物業，後來卻發現問題多多，連更換梳化及購買書枱也不獲容許。（《BB來了》劇照）

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連登網民「黎明空肚食早餐」以「奶奶做你租戶業主，你制唔制？」為題發文，稱近日計劃與男友同居，剛好對方媽媽有1層空置物業，男友便堅持搬進去。樓主稱，與男友各自分擔一半租金，指現時的租金水平其實能在樓市找到相若尺寸的單位，「男朋友同佢屋企就覺得既然都要交租，點解要益外人？同埋一手樓唔想第一次租畀街外人，咁我就硬食囉」。

樓主指，未來奶奶本身打算置業投資，「諗住連家私租出去」，得知她與男友打算同居便「係咁叫我租佢哋嗰度」。她又指其公司提供了租樓福利，「提供租約係可以扣落人工度，咁租金咁甘，一扣就好易去到唔使交稅嘅bracket（等級）」。可是向未來奶奶租住物業沒有正式租約，她只能作罷，「因為有租約就變佢哋要交稅。咁我呢啲低收入人士，要交嘅稅都唔係超高，咁算啦」。

樓主慨嘆，為了租住未來奶奶的物業，已放棄了公司的福利，沒料連換家俬的自由也沒有。（《BB來了》劇照）

沒想到放棄福利只是其次，2年過去，樓主漸漸發現更多租住奶奶物業的缺點。她指過去1年受疫情影響，大部份時間也在家工作，但因家中沒有屬於她的書枱，令工作極不方便，「其實搬出嚟都係想有個自己嘅空間，而家租又交咗，但自由仲少過之前，連卑微到想要張枱都唔可以」。

樓主說，曾要求更換梳化，再自費購買小型書枱，但即時遭到未來奶奶拒絕，因而感到非常無奈，「我諗大家都明有自己一個小角落嘅重要性，而我喺屋企，真係冇一個停泊嘅地方」。她大嘆，講述事件除了抱怨之外，「都想同咁多有睇嘅女仔講返，有時拍拖真係唔止兩個人」，直指男友待她很好，但對方的家庭的確「好影響我仲行唔行落去」。

樓主直言男友很好，但對方的家庭是影響她考慮兩人應否繼續交往的重要因素。（《BB來了》劇照）

不少網民看過帖文紛紛表示，她繳交了正常水平的租金，理應獲得一般租客的待遇，「你話每個月你畀2千蚊象徵式交下租，咁都叫有理由忍下。我正正常常咁租或者平1000幾百嘅就真係冇必要忍啦，正常租得返嚟就係你哋2個人嘅事」、「如果租金唔係超低，只係低市價少少，樓主都係搬出去把啦，你男友屋企奶盡着數仲要唔畀換家俬」、「間屋唔適合住，點解仲要格硬留喺到？又唔係唔使錢，叫你奶奶租畀街外人，佢又可以收貴啲租，你又可以有私人空間，winwin」。

亦有人認為樓主可先向男友施壓，讓對方明白其處境，「一，霸你男朋友張枱嚟用，影響到佢佢先會解決佢嘅問題；二，個租金至少要平到你慳稅嗰筆」、「買張同你男友一樣大嘅枱，佢嘈你咪話大家一樣大囉，奶奶嘈咪話冇計要做嘢囉」。樓主其後亦回覆稱正嘗試「入侵」男友的書枱，惟擔心未能成功，「我戰鬥力好弱，希望唔會畀佢講兩講就讓返畀佢」。

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