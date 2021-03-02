點止珍珠奶茶咁簡單？　茶歷史悠久改變世界　連場戰爭關佢事

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-03-02 11:00

開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，當中茶對現代人來說，許多人可能第一時間想起珍珠奶茶，但其實茶歷史悠久，更深刻地影響了近代史，例如促成了美國獨立戰爭及中國鴉片戰爭，所以茶除了近年在飲料上近乎稱霸之外，在世界歷史上亦佔了重要地位。

茶歷史悠久，深刻影響近代史。 （影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」以輕鬆手法拆解古今中外歷史，今次詳述茶的歷史，茶葉源於今日的印度東北、緬甸北部及中國西南一帶位置，古代人為了方便運送，會將茶葉製成茶餅，飲茶時會削下茶葉煎煮，唐代佛學興盛，佛寺將茶當成提神飲料，以免打坐時打瞌睡，到了宋代，古代人更會將茶葉磨粉末，便於攜帶及飲用，這就是抹茶。

同時日本派了僧人抵宋「留學」，學習佛法及種茶技術，並將茶葉種子帶回日本，當地積極發展茶文化，將品茶、宗教哲學、社會道德及品行修養融為一體，將喝茶提升到另一個層次，形成日本獨特的茶道，將抹茶發揚光大。在中國，茶原本是土豪及貴族的飲料，明朝開國皇帝朱元璋為了令老百姓都可以飲茶，於是廢除製作不易的茶餅，改為推廣散茶，亦即是現代飲茶的方式，未壓製成片或團的茶葉，所以抹茶在中國銷聲匿跡。

茶促成美國獨立戰爭及中國鴉片戰爭。 （影片截圖）

至十六世紀，歐洲人從福建港口進口茶葉，當中荷蘭最早將茶葉運回國家；到了1688年，英國發生光榮革命，國王遭到流放，議會從荷蘭將威廉三世迎回英國，成為新一任國王，其妻子將茶葉傳入英國，下午茶會成為上流社會的風潮，民間亦有樣學樣； 到了十八世紀，英國發生工業革命，誕生工人階級，英國人擔心經水傳播的痢疾桿菌，工人亦不可以飲酒工作，所以退而求其次，飲用含有抗菌成份的茶，英國逐漸成為茶葉消費大國，街上愈來愈多茶館，甚至取代咖啡館。

由於英國對茶的需求量大增，需要向中國進口大量茶葉，白銀不斷流入大清口袋，相反大清什麼物資都不缺，導致英國貿易赤字擴大，英國想到將鴉片原料罌粟賣給清朝商人，藉此收回向中國買茶的白銀，但最終兩國爆發鴉片戰爭，大清敗仗。

，英國想到將鴉片原料罌粟賣給清朝商人，藉此收回向中國買茶的白銀，但最終兩國爆發鴉片戰爭，大清敗仗。（影片截圖）

英國雖然透過「販毒」解決貿易問題，但最終希望自給自足，再想到在當時屬於英國殖民地的印度種茶葉，並發現新品種茶樹，英國繼續在世界各地尋找適合種植茶葉的地方，例如台灣。

另一方面，茶亦間接促成美國獨立，該片新大陸原本是荷蘭的殖民地，受母國影響，殖民地的上流人士喜歡飲茶，隨後英法兩國在新大陸爭霸，最終由英國人勝出，為了填補龐大戰爭花費，英國人對茶葉徵收重稅，嚴禁走私，為了抵抗英國政策，1773年12月，殖民地人假扮印第安人，襲擊英國的運茶船，將船上所有茶葉丟入海中，史稱「波士頓茶葉事件」，成為美國獨立的導火線，該次事件由喜歡飲茶的北方人發起，相反南方人仍然依靠棉花給英國賺錢，不想從英國獨立出來，事件埋下南北戰爭的遠因。

【本文獲YouTube頻道「cheap」授權】