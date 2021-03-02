他好奇麥當勞這經典是誰發明？讚「可得諾貝爾奬」　網民反應兩極

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-02 14:30

知名連鎖速食店麥當勞方便又快速，是不少上班族的外食首選。對此就有一名台灣網友在PPT中PO文提到，由於他每次到麥當勞都一定會點蘋果批，哪怕有時候店員告訴他要稍等，甚至還認為麥當勞的蘋果批好吃到可以得「諾貝爾奬」，於是他就好奇詢問廣大網友：「麥當勞的蘋果批是誰發明的？」

原PO在文中提到，「麥當勞蘋果批到底是誰發明」的問題已存在他心中已久，因為每次去麥當勞用餐時，一定都會點一份蘋果批，就算店員和他說「要等7分鐘」，他也會豪不猶豫的回答「我願意等」，就連每次拿麥當勞的蘋果批在手上，他還會對未知莫名的蘋果批發明者獻上最高敬意，因此他就忍不住問道：「有人知道現在麥當勞的蘋果批是哪位偉人發明的嗎？」

好味到可得諾貝爾獎？有網民卻說超難吃 點擊放大瀏覽留言版截圖👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言「真的超好吃的，是麥當勞的經典」、「小時候超討厭，但長大就覺得很好吃」、「好吃，肉桂味道才是精髓」、「會燙的才好吃，冷掉就不好吃了」、「現在的都縮水，以前好像比較大塊」、「我也很愛麥當勞的蘋果批，但出國才發現美國賣的蘋果批跟台灣的完全不同」、「蘋果批是買麥當勞經典中的經典」、「從小吃到大，一直都很喜歡」、「感覺新款的肉桂味有變重，不過還是好吃」。

【同場加映】麥當勞員工拍片爆洋蔥「暗黑製作方法」嚇壞網民：以後絕對不吃（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【同場加映】港女叫外賣麥當勞想預埋外傭份 孤寒老公1句拒絕原因惹網民熱議（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

超商茶葉蛋滷成鐵蛋！外送客服瞎扯：無殼才會入味

股票賺200萬無感！上班族存款多10倍卻嘆：貧困時比較快樂

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】