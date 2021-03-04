小二女童穿尿片BB車代步　瞓地爆喊扭買嘢　媽媽一句話令人更無奈

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-04 08:00

父母愛惜孩子是人之常情，但過份的溺愛或會影響其自顧能力。有網民表示，曾照顧過1位就讀小二的女童，出街用推BB車代步，更會穿上尿片防瀨尿，令她大為震驚，直言這對父母「愛佢錫（惜）佢，其實真係害佢」。

有網民表示，曾照顧過1位就讀小二的女童，出街用BB車代步，更會穿上尿片防瀨尿，令她大為震驚。（示意圖，GettyImages）

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該網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指曾經幫人照顧過1位小二女孩，驚見她仍然會穿上尿片，佢媽話驚佢瀨尿，而個女仔就話反正有片咪痾落片」。至於飲食方面，媽媽都事事遷就她，「佢唔鐘意咬嘢，瓜同肉絲都會煮到勁淋，或者蒸水蛋唔使咬」，又指女童一定要看電視和餵食，「結果係追住佢跑嚟餵」。

除此之外，女童外出更要以BB車代步，直到公園或學校門口才會下來，「佢想行先行……BB車係為佢隨時眼瞓時用」。樓主稱，女童曾要求買東西送給她，若不迎合就會「瞓地、喊、尖叫」，最後只好無奈就範。當樓主向女童媽媽交代事件，欲取回購買玩具的費用，但對方竟回應稱「你咪送俾佢囉，又唔係貴，我個女咁得意，你唔係同佢計嘛」，令樓主更加無奈。

帖文一出引起網上熱議，有網民直言以為主角是1位2歲女童，而非小二學生，認為這根本是1個巨嬰，更指想像不到女童長大後會怎樣。▼▼▼

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