卡通說歷史｜二戰揭幕首役　納粹德國為何選擇向波蘭開刀？

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-03-04 11:00

其中一個歷史觀點以納粹德國入侵波蘭作為二戰起點，時任元首希特拉選擇波蘭作為首個獵物，甚至偕同蘇聯進攻，一個月內戰勝，背後原來有千絲萬縷關係。YouTube頻道「cheap」經常以輕鬆手法拆解解釋古今中外歷史，頻道日前以「波蘭戰役︰德國為何入侵波蘭? 為何波蘭潰不成軍?」為題，解釋二戰首場戰役。

事源一戰結束後，波蘭在英法兩國的支持下，佔領戰敗國德國部分土地，而且趁剛結束內戰的蘇聯元氣大傷時發動戰爭，互有勝負下簽署條約，波蘭奪得蘇聯大片土地。

在新仇舊恨下，德國及蘇聯合作，密謀瓜分波蘭。（影片截圖）

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至希特拉上台後，德國與波蘭關係一度和緩，直至德國遊說波蘭加入其聯盟不果後，兩國關係正式破裂，反而促進德國與蘇聯的合作，在新仇舊恨下，德國1939年9月1日攻打波蘭，蘇聯同月17日加入戰爭，至同月27日波蘭投降，兩國10月6日佔領波蘭全國領土。

cheap分析德國戰勝原因，其中之一是國力及軍力比波蘭強大，當時德國的GDP是波蘭的6倍，並有2750輛戰車及2315架飛機，相反波蘭只有880輛戰車及400架飛機，另外，德軍戰術先進，先派空軍突襲波蘭機場、鐵路及通訊設施等，戰車及裝甲部隊形成包圍網，最終步兵趕到場掃蕩殘兵，第三，波蘭準備不足，開戰前一刻仍然認為可以和談，而且高估英法在戰爭期間作出口頭宣戰的影響力，並錯估蘇聯不會趁火打劫，此外，波蘭當時天氣宜人，地勢大多平坦，更加方便德國入侵。

【本文獲YouTube頻道「cheap」授權】