台灣「最美女醫」被男網民性騷擾　連環色情短訊揭元兇變態心理

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-04 22:30

擁有亮麗外型的台灣護理學博士的許藍方，因時常受節目邀請，講解男性泌尿科與性學知識，在PTT表特版被封為「最美女醫」，擁有不少粉絲支持，2號她在粉專公布一則對話，被粉絲私訊要求看診時，對方竟言語威脅與騷擾「我要讓你懷孕當我老婆」、「我會強姦你」，更大嗆「你告我沒差！」讓她怒提告。

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許藍方表示類似騷擾訊息層出不窮，甚至收過私處照片，讓她怒呼：「言論自由不代表你就可以恣意妄為，想講什麼就講」，表明這些言語已經讓她本人與同事們心生畏懼，因此採取法律行動，同時警告有類似行為的網友切勿以身試法。對此粉絲們紛紛表示「告得好」、「這個人的思想…腦子壞掉了，找醫生也沒救」。

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對此與許藍方同在《可樂研究社》頻道的馬克律師也發表看法，他認為該名網友留言，以告知將強姦之言詞使許博士心生畏懼，恐怕已經涉及刑法恐嚇危害安全罪，可能會被台灣處罰二年以下有期徒刑、拘役或九千元（台幣）以下罰金。

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