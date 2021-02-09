直擊爆肌美女被性騷擾現場　檯面放安全套　刀療師回應越講越離譜

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-09 14:30

台灣健身網紅艾瑪接受刀療，發現診間除了刀具，竟還有潤滑液及安全套！過程中刀療師一直往她的私密處摸去，又說，「穿得這麼騷」、「好大的肉墊」等語，讓艾瑪感到噁心，原本說好拍攝四小時的過程，艾瑪忍了20分鐘便受不了閃人，網友看到影片紛紛留言砲轟，80歲的刀療師則一臉無奈出面澄清。

該部刀療影片是在去年12月24日上傳到Youtube，影片中可見，健身網紅艾瑪拍攝當天穿了運動背心、長褲，不料才開始診療沒多久，就被刀療師拉褲子、拍屁股。過程中，刀療師表示艾瑪臀部的骨頭移位，代表正面的恥骨也有跑掉，同時手還一直往她的私密處摸去，儘管她一臉尷尬地拒絕、堅定告訴對方不能碰，刀療師仍然有意無意地把手往那邊伸。

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刀療師除了手不安分外，嘴上也不停說出「既然穿得這麼騷」、「好大的肉墊，都打不到」、「妳胸部不讓我打就沒辦法」等，甚至在最後艾瑪受不了騷擾，要求對方停止治療時，刀療師還說出「既然怕人家摸，還穿那麼露」，讓艾瑪聽了相當傻眼。ETtoday新聞雲記者到場採訪，80歲潘姓刀療師表示，自己從事刀療已經40年，從沒遇到有人說他性騷擾。

80歲刀療師：「好大的肉墊！」記者直擊性騷擾現場質問 他竟然這樣回應（點圖放大↓↓↓）

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師認為艾瑪來看診的目的，是為了要衝影片的點擊，有要來找他碴的意味，他說：「艾瑪跟攝影師原來說是要來這邊拍四小時，而且這段時間不准有人進來，我知道他們是想來測試我的功力，結果我透過觸診找出問題，要用槌子、菜刀治療她的問題點，她又『這邊不要』、『這裡不適』、『這裡不行』然後就走了，也沒付錢！」

至於現場的安全套跟潤滑液，潘師這樣解釋：（點圖放大↓↓↓）

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