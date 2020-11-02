魷魚雪藏6天後才食用　10歲男童嚴重肚痛腹瀉　醫生：或終身洗腎

食物安全不可忽視，否則隨時影響一生！內地1名男童吃下放在雪櫃長達6天的魷魚之後竟然出現劇烈肚痛、嚴重腹瀉、血便等徵狀，需要送院醫治。醫生診斷之後認為，男童因為進食已經變壞的魷魚，引起「溶血尿毒綜合症」，未來有一半機會變成慢性腎衰竭，更可能需要終身洗腎。

廣東1名男童因為食用存放6天的魷魚而患病，相信與魷魚已經過期有關。（GettyImages）

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涉事男童11歲，姓彭，來自內地廣東省東莞市。彭母表示，他們一家於9月29日逛超市，買了魷魚回家便一直放在雪櫃內。因剛好遇上中秋節，全家一起回鄉，直至10月3日才回家，但魷魚仍然未有食用。直至上月5日，父母外出上班後，男童與16歲的姐姐留在家中，姐姐將魷魚從雪櫃中拿出來並烹調成午餐食用。

詎料男童吃下魷魚之後，很快就出現劇烈反應，包括劇烈腹痛、嚴重腹瀉及血便等徵狀，更連話都說不出來。姐姐嚇得連忙打給媽媽，說家中出事了。

該名男童出現劇烈肚痛，痛得連話都說不出來，需要送院。（GettyImages）

男童隨即被送院，獲醫生診斷為患上「溶血尿毒綜合症」。醫生認為，男童極可能因為吃了已經過期變壞的魷魚所以生病，又指男童的病情雖然暫時好轉，但病發後的2至4周十分重要，因為他有約一半的機會可能演變成慢性腎衰竭，要終身洗腎。

男童的姐姐因為知道弟弟喜歡吃魷魚，用餐時將大份留給弟弟吃，自己吃下的份量較少，所以沒有病發。彭媽媽知道兒子的狀況之後十分傷心，說兒子還很年輕，寧可拿自己的命跟兒子交換。

（騰訊新聞）

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