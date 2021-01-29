印度男童長「不祥之牙」　要娶狗新娘抵禦惡靈　狗主做埋女家迎賓

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-29 11:00

印度近日發生一場令網民驚訝的婚禮，1對「新人」都是被逼婚！當地傳媒報道，印度1條村落有2男童因為在牙齦上方出牙，被當地人當作是「不祥之牙」，要和狗狗結婚「抵禦惡靈」，其中1名男童只有6歲。婚禮日前舉行，儀式毫不馬虎，狗新娘要穿上傳統服飾，村民更要充當女方家人為賓客洗腳，場面熱鬧但一對新人看似不太願意。據悉這種儀式是傳統做法，男家更要向「女家」（狗主）付禮金，婚禮只是儀式性，男童長大可以照娶而不必先「離婚」。

印度村莊有男童被迫娶1隻狗，用來「抵禦惡靈」。（KNews Odisha新聞截圖）

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事發於印度奧里薩邦馬尤布漢傑縣（Mayurbhanj）1條叫Dadusahi的村莊，當地傳媒報道這場婚禮於本月22日舉行，男童的父母及村長都認為這場「婚禮」可以抵禦邪靈，據悉這是該區世代相傳的傳統。

而所謂的惡靈，其實是2名男童都在牙齦位置上長出了牙齒，當地人相信是壞兆頭，是不祥之牙，故等男童乳齒開始脫落後，就開始用傳統方法，將狗當作新娘嫁給男童抵禦邪靈，共中1個男童更只有6歲。

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婚禮當天村民聚首一堂以示支持，孩子母親受訪指他們相信這場婚姻可以罷平孩子及家人身上的「詛咒」，婚禮上還有村民（狗主家庭）充當狗新娘家人，幫狗隻洗澡及穿上傳統服等，並為賓客洗腳，以示敬意。

婚禮進行時，主持人會站在兩條路的交界，村民會在一旁觀禮。婚禮儀式完成後，村民要一一走過對面的路去觸摸狗新娘，喝一種叫Handia的米酒，之後男童會被帶去村民的遊行隊伍，邊唱邊跳傳統歌曲。雖然新娘是狗，但男家還是要向「女家」（狗主）提供一些錢當「禮金」。

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雖然整個過程非常熱鬧，但一對「新人」看上去更像苦主，男童要家人抱實行禮，母狗不單止被「逼婚」，更是無奈得縮起來任人擺佈，捉住牠穿禮服。男童看起來相當不願意，婚禮途中還掟走帽子，家人要捉住小狗的掌讓男童親。

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不過，這種婚禮純粹是儀式性，結婚後的小孩日後仍可以舉行合法的傳統婚禮，而不需要先和狗新娘「離婚」。

類似的「婚禮」過往亦曾出現，去年當地有1歲男嬰亦因為有牙齒長在牙齦上，被迫娶狗新娘「抵禦惡靈」，婚禮上村民更一起圍圈跳舞。2003年，印度也有1名9歲女童因長同樣的牙，被迫嫁給狗新郎。

（綜合）

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