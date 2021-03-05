港男買美股一度賺夠錢上車　點知科技股大跌蒸發首期：發咗場夢咁

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-05 13:04

美股自2月中大幅回調，納斯達克指數出現3連跌，跌逾800點，讓不少散戶叫苦連天。有網民最近在連登討論區訴苦，表示自己從去年開始投資美股，至1個月前驚覺已儲夠首期，惟近期美股的回調震盪，讓首期全數「蒸發」，直言「好似發咗場夢咁」。

有網民發帖訴苦，表示最近美股大回調讓其買樓首期全數「蒸發」，由賺錢到蝕錢猶如南柯一夢。（《大時代》截圖）

連登討論區網民「彪佬大」在2月6日先以「自從買咗美股，發覺儲錢買樓畀首期，其實唔難」為題發文，表示自己月入約3萬元，一直覺得要在香港置業是天方夜譚，「啲樓咁貴，我點買得起？」。不過，他自從去年開始，每月一收到工資便用作投資美股，至發帖當時驚覺幾乎儲夠錢付首期，「冇諗過自己原來都有能力買香港樓」。

事至昨晚深夜，事主再次以「冇諗過短短一個月，我個首期蒸發咗……」為題發帖，稱從未料及美股在2月中開始大跌，「科技股會跌到X街」，「正股」持倉嚴重輸錢，甚至原本的首期已經全數蒸發，落寞說道：「好似發咗場夢咁……」。

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帖文立即引來網民熱議，有股民同樣大吐苦水，指自己在今次近期回吐大筆獲利，甚至倒輸部份本金，有人就留言諷刺沒有止蝕的人，形容「之前又話sh（Strong hold）無敵」、「牛市股神邊有咁理智」。

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