鋼琴女神Pan Piano爆紅憑什麼？網民神分析：2大條件打敗9成女生

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-10 22:30

鋼琴YouTuber「Pan Piano」在網路上爆紅，至今擁有210萬位鐵粉追隨，每次在影片中的不同造型都引起網友注目，二月底她扮名偵探柯南裏的黑衣人，全身包緊緊仍創下181萬觀看次數，有鄉民就在發問：「Pan Piano的成功很難複製嗎？怎麼沒人學她」有人回文神分析，Pan Piano除了身材，還有兩個條件已經篩選掉超過99%女性。

該網友表示，首先，會彈鋼琴的女生已經是少數，又要從中挑出「不歧視動漫、愛看動漫」的女生就已經剩下1%，從中又要找出身材比例佳，搭配白皙膚色的完美條件，真的是少之又少，引起不少留言共鳴。

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有人認同表示：「認識的音樂系科班出身的，超排斥動漫」、「會彈鋼琴的女生又會看動漫的機率真的很低」、「從整體的比例來看，會彈鋼琴的人是少數沒錯」、「鋼琴正妹不少啊，但不是每個都願意賣奶給毒男意淫。」也有人補充，除了身材與琴藝，Pan Piano的cos服也是一大亮點，認為對動漫沒有熱忱做不出這樣的精緻服裝。

但也有另一派網友認為，大家們看的就只是身材，覺得Pan Piano幕後有一大群人在幫她分工，表示：「一個人哪可能搞樂曲，想法，影編，客服」、「真的有人聽過她在彈什麼嗎？她蠻常彈錯的吧」、「露的好看就好，毒男們才不在乎管她彈對彈錯」。

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