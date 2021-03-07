撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-03-07 08:00

由尾田榮一郎創作的漫畫《ONE PIECE》，不僅在《週刊少年 Jump》雜誌中長期佔據人氣榜的第一名，先前更登上日本網友票選出的「死前絕對想追完的動漫排行榜」第二名，足見《ONE PIECE》在動漫迷心中的地位。而在今年新春《ONE PIECE》也於 Jump 上正式迎來第 1000 話連載，為了紀念這個里程碑，集英社旗下的《週刊 Playboy》最近就推出了「《ONE PIECE》連載 1000 話紀念特輯」，帶來一系列性感的海賊王 cosplay 照！

《ONE PIECE》自 1997 年 7 月 22 日起在集英社旗下雜誌《週刊少年 Jump》連載，並在 2021 年 1 月 4 日迎來本作第 1000 話，過去作者尾田榮一郎接受採訪時就曾多次透露《ONE PIECE》即將在 4 到 5 年內推出大結局，意味著草帽小子一行人的冒險即將進入尾聲。而在今年為慶祝《ONE PIECE》連載 1000 話，集英社陸續推出許多紀念活動，其中在最新一期的《週刊 Playboy》中就特別規劃了「海賊王連載 1000 回」的單元，順便帶大家回顧過往曾經登上雜誌 cosplay 海賊王的女星們！

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在 2 月 22 日出刊的《週刊 Playboy》中找來池田美優擔任封面，除了可以看見她扮演的娜美和喬巴，還有えなこ扮演的培羅娜和白星、井口綾子扮演的羅賓和麗珠、川津明日香扮演的蕾貝卡和薇薇、十味扮演的蛇姬，以及鷲見玲奈扮演的達絲琪等，將《ONE PIECE》中的人氣女性角色完美還原～

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此外，在這期《週刊 Playboy》還精選了過往曾經在雜誌中 cosplay 海賊王角色的女星寫真，包括吉岡里帆、馬場富美加、高橋南、吉木莉莎、田中真琴、龍夢柔跟小芝風花，帶大家再次回顧她們的經典造型。

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最後放上這期《週刊 Playboy》的拍攝花絮影片讓各位慢慢欣賞，你最喜歡誰 cos 的角色呢？是說《ONE PIECE》都已經連載超過 1000 話了，到底古勒比加什麼時候才要下船？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】