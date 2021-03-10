【表面上係個電話】食飯打卡一拎手機出嚟全場驚呆　你可能都試過

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-10 12:30

一名台灣網友「到底」於爆廢公社二館分享：「吃鍋吃到一半，摸口袋找手機結果竟是……隔壁桌情侶，直接笑到捧腹。讓我知道我並不孤單。Po上最尷尬時刻的照片（現場用老婆大人的手機拍照回家再用line傳到我手機上傳）。」

果然不孤單 原來好多網友都話試過 即睇佢個「電話」係啲乜……（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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網友們陸續回覆：「沒事，我以前都習慣帶手帕出門。有次在辦公室拿出來，邊擦汗，邊跟同事聊天。然後被她發現是內褲，告知我，我不小心尖叫，引來其他同事圍觀後。我就戒掉帶手帕的習慣了！」、「你沒說，我只是帶出來好方便在店家看電視轉台XD」、「我早上出門把手機丟包包，到公司拿出來是電視遙控器」、「到底要多傻才可以把遙控帶去吃鍋 XD」、「我知道你是想控制店家的電視對吧！哈哈！」。

也有網友分享更多趣事：「我曾經誤以為是鉛筆盒，帶去學校，拿出來全班同學大笑」、「我是沒拿過遙控器出門過，我以前國小新生入學的第二天走錯教室，然後坐在一樣的教室座位 ，結果座位的主人走進來時很疑惑又走出去 ，在外面呆了幾分鐘懷疑自己是不是走錯教室」、「制服放包包帶去上班，到公司要換上時發現裡面包著一件內褲，好險是在廁所 ，沒有人發現默默收進口袋裝沒事」、「我媽從我包包拿出杜蕾斯在全家人面前問我是不是偷抽煙」、「大學時朋友哥哥拿鉛筆盒去上課結果手上拿遙控器……（自己還沒發現，然後朋友跟她說妳哥為什麼要拿遙控器出門）」。

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