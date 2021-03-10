街坊小心！女子凌晨獨行南昌公園　2男持鎚仔背後突襲扯頭髮喝罵

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-10 14:30

無論男友，夜深人靜獨自回家時也要保持警覺！有大角咀街坊網上發文，稱昨晚（9日）凌晨於港鐵南昌站沿南昌公園外的直路步行回家期間，突遭陌生人從後大力扯住頭髮。她尖叫掙脫後，才發現共有2名男子襲擊她，其中1人更手持鎚仔！2男見事主尖叫求救後，即大聲喝罵她便離開。事件引起街坊關注，亦有不少人指該公園附近範圍人流較複雜，呼籲街坊入夜後盡量避免獨行。

事主稱昨日（9日）凌晨於深旺道近南昌公園的行人路時，被陌生男子從後扯頭髮襲擊。（資料圖片）

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「嚴重治安問題！隨時都有生命危險！」該名女事主於facebook群組「我長於大角咀重生版」發文，稱昨晚（9日）凌晨12時50分左右，她獨自於港鐵南昌站打算步行返回位於大角咀的寓所。當她途徑深旺道近南昌公園的行人路時，突然被人從後大力扯住頭髮。

事主立即尖叫轉身，「見有兩名男人，其中1名手持鎚仔」，對方見她尖叫求救即喝罵，並鬆開扯住頭髮的手，然後橫過馬路離開。她指當時驚魂未定，「好驚，好驚，唔夠膽影相，怕即刻尋仇，也沒有即時打999叫救護車過來」，僅感覺到「被扯的頭皮部分陣痛了一段時間」。後來她認為不應繼續留於該處，快快趕回家中，再以電子方式報警。

不少街坊也指出，事主遇襲地點入夜後較幽靜，而且人流頗複雜，建議大家夜深人靜時不應獨自經過。（fb「我長於大角咀重生版」圖片）

事主回想事發情況，指襲擊她的2名男子為中年人，「身高165至168cm，年齡約45至55歲，身型瘦削。兩人戴深色cap帽，牛仔長褲，其中1名手持鎚仔的男人，口音不是純正的廣東話，但目測兩人都是本地人」。

帖文引來街坊關注，不少人直指南昌公園附近入夜後較幽靜，而且人流頗複雜，建議街坊夜深人靜時不應獨自經過，「女仔一個人夜晚唔好去嗰邊，盡量搵啲有CCTV嘅路行，有事就拍響泊路邊啲車個防盜，最好掛個防狼器喺個袋度」、「太夜情願奧運站落，感覺安全好多，嗰個位係好靜，仲要唔好顧住㩒電話，小心丫」、「南昌行去奧運條路好靜，唔好慳車錢，女仔一個一定要搭車呀！唔係遇到事就得不償失了」。

亦有人分享於該處遇過的被騷擾經歷，「我試過晚上10點左右放學行嗰段路，有個著乾濕褸的男人對我露體，我都尖叫咗聲，佢跑走咗」、「真係要小心啲我老公都曾經在此俾人打過」。大角咀區議員曾自鳴看過帖文亦留言表示，今日（10日）凌晨曾到事發行人路視察，認同「夜媽媽的確比較靜」，指「雖然燈光充足，但都不建議各位單拖行過」。

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網民上傳照片，驚呼大角咀樂群街公園竟然有蟹出沒，表示非常新奇。（fb「我長於大角咀重生版」圖片）

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有市民誤以為公園的蝸牛可以食用，捉了回來打算製成「法國蝸牛」。（fb「Day Day Explode 日日爆」圖片）

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