女童$27買文具　無良文具店收$50找$2　街坊即踢爆老闆竟然咁回應

做生意最講求誠信，尤其主要是街坊客的小本生意。最近有筲箕灣街坊網上發帖，指控筲箕灣某文具店老闆疑騙取女童的錢，看準對方年紀小數口不精，找續時刻意收多20多元，被目擊事件的樓主即開口問老闆「唔係27蚊咩」，對方才改口稱「找少咗畀你添」。樓主在文中直斥，「真係有冇搞錯！一個大男人大老闆竟然呃小朋友錢！」，網民亦紛紛批評老闆的惡行。

有筲箕灣街坊目睹某文具店老闆「偷雞呃錢」，找續時多收女童21元。示意圖。（Lumensoft Technologies / Unsplash）

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做生意最講求誠信，尤其主要是街坊客的小本生意。最近有筲箕灣街坊網上發帖，指控筲箕灣某文具店老闆疑騙取女童的錢，看準對方年紀小數口不精，找續時刻意收多20多元，被目擊事件的樓主即開口問老闆「唔係27蚊咩」，對方才改口稱「找少咗畀你添」。樓主在文中直斥，「真係有冇搞錯！一個大男人大老闆竟然呃小朋友錢！」，網民亦紛紛批評老闆的惡行。

樓主於facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發帖，表示日前在愛東商場某文具店影印文件，其間遇到1名年約7至8歲的女童，拿着改錯帶和泥膠玩具準備付錢，一共27元。樓主估計女童未懂計數，便將手上的50元紙幣、10元紙幣和零錢全交予文具店老闆，共約60多元，惟對方細看一番後，便拿走50元紙幣，僅找回2元給女童。

不少網民直斥涉事文具店為「黑店」，批評老闆辜負了女童的信任。示意圖。（Gettyimages）

樓主在帖文怒斥，「真係有冇搞錯！一個大男人大老闆竟然呃小朋友錢！」，許多網民看後亦批評文具店老闆，「呢間嘢個人感覺不嬲都好差，啲人又冇禮貌」、「細路錢都呃」、「個細路女信任大人，可惜個大人太cheap」，又大讚樓主見義勇為，「好在妳出聲」、「好彩細路女撞到正義有心人」。

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