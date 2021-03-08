女神成山系KOL散發陽光氣息　山野性感打卡曬健美身材

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-08 23:00

疫情下不能到外地旅遊，山野成為了大家的消閒好去處！台灣健身行山界KOL「專欣濃Gina」（IG：gina00043）經常都會分享行山及健身心得，更會打卡大曬健美身材，令一眾粉絲都大飽眼福！

專欣濃Gina正職是健身教練，全身都散發着一股健康的氣息。（IG「gina00043」圖片）

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專欣濃Gina正職是健身教練，身材比例及曲線都均勻，加上小麥色的陽光系膚色，令人感受到她散發着健康氣息。她除了熱愛健身，亦喜歡行山遠足，不時挑戰高難度的路線，而她行山時的打卡照亦都不乏清涼性感打扮，同一張相既有靚景又有靚女，一次過滿足粉絲2個願望！

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