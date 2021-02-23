變性網紅懷孕期間疑似煲煙又劈酒　罔腰被網民聲討13字回應：白痴

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-23 13:30

台灣跨性別網紅罔腰宣布懷孕引發社會議論，近兩日她暫時拋開各種爭議，跟男友到台南旅行散心。不過，她自稱懷孕的同時，卻被目擊在台南吸煙飲酒，又跟男友一起浸啤酒浴，再度引來網友留言攻擊。

罔腰跟男友透過Instagram分享旅行照片，穿著泳衣開心享受酒店的啤酒浴，疑似邊浸浴邊拿著酒杯喝。據《自由時報》報導，也有人在台南的酒店見到罔腰和男友，並目擊她疑似又吸煙又飲酒。

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然而，如果真的懷孕，一般會避免飲酒、浸浴、吸煙，避免對胎兒造成不良影響。雖然罔腰聲稱自己只有浸腳，但網友仍砲轟：「妳男朋友限時都拍到妳浸浴還拿酒要喝，還狡辯只浸腳」，她則回嗆：「白癡，可以裝水，外面就有飲水機。」

罔腰無子宮懷孕引發社會議論，被許多網友質疑是在說謊，連日來頻頻遭到攻擊，21日委屈表示：「被嚇到不敢回診了，我好怕。」對於網路上流傳一份流產聲明，她則表示那是假的：「持續被做假圖片，無言死了！」不滿在渡假中依然頻頻受到打擾。

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