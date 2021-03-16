初級職員自爆屋企用Dyson風扇　即被上司單打狂OT　結局超無奈

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-16 10:00

上司內心諗啲咩真係好難捉摸，1把Dyson風扇可能已足以令上司使出致命招數！有網民在討論區上分享，稱1名初級同事自爆家中有Dyson風扇後即被上司嘲諷為「有錢仔」，工作上經常被針對，令該同事最後遞信辭職。樓主最後無奈地表示，想不到除了買樓不要被別人知道之外，「點會連買風扇都被人妒忌」。

網民分享初級同事自爆家中有Dyson風扇之後，經常被上司針對是「有錢人」，最後更要辭職走人」。（Dyson官方網站圖片）

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樓主在香港討論區上以「Junior同事透露自己用Dyson風扇，結果被上司單打」為題發文，分享同事因為自爆家中使用Dyson風扇而被上司針對到要辭職走人的故事：

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不少網民都認為上司有問題，「買把風扇都好似買樓咁，個上司見識少」、「買把貴價風扇又有咩咁巴閉呢？」、「同呢啲上司講嘢要慎言，無乜事傾少兩句」，網民們亦都提到，遇上這類上司一定是早走為妙，「咁小器嘅上司早啲離開好」。

Dyson風扇在官方網站上的售賣資料。（Dyson官方網站截圖）

參考Dyson官方網站資料，現正有售的的AM09（風扇暖風機）及AM07（風扇），售價分別為3680元及2680元。

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