贅婿│杭州豪門招婿入贅　月派2萬兼送名車豪宅　列3項要求惹熱議

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-17 19:00

內地網絡劇《贅婿》爆紅，「上門女婿」成為熱門話題。有「中國贅婿之都」稱謂的杭州蕭山近日傳來一張「招上門女婿」告示，不但以每月2萬元人民幣（下同，約2.4萬港元）的生活費招徠，更有名車、豪宅等嫁妝，並列出3個要求，引來網民熱議。

內地網絡劇《贅婿》爆紅，「上門女婿」成為熱門話題。（《贅婿》劇照）

內地媒體報道，杭州蕭山1個富有人家近日公開招女婿，告示寫道女兒今年26歲，不會說話，現徵求上門女婿「照顧她及我們二老」，並列出豐厚嫁妝，以及3個簡單要求▼▼▼

告示又寫道，有興趣者可以「微信號」聯絡，女家願意支付1萬元（約1.2萬港元）作「路費」，「先過來看一下情況，非誠勿擾」。

網民看完告示後都熱烈討論，指條件確實吸引，笑言「愛情我來了」，有網民表示，連生活費都詳細列明，根本就是求職，認為在經濟低迷下也是1個好工種，並指「上門女婿」等同「食軟飯」，不過亦有人認為姑娘長成怎樣才是重點。

另一邊廂，有網民想起熱播中的內地劇《贅婿》，直言如果「上門女婿」擁有戲中男主角郭麒麟的商業奇技，那女家便不算吃虧，甚至有賺！據知戲中郭麒麟飾演的男主角，由現代穿越到古代，雖然是入贅身份，但憑藉現代經濟學知識及管理概念，幫助劇中的妻子宋軼致富，成就一時佳話，更令不少劇迷直呼「看的太爽了！」。

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