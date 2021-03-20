去年底陪老婆分娩　女友將預產　港男：10個月內可否請2次侍產假

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-20 15:00

新生命來臨當然令人滿心興奮，但如果感情關係比較複雜，難免會有些頭痛！有男網民日前在facebook投稿，去年曾取侍產假陪伴妻子分娩，惟「好事成雙」，其女友亦將於今年5月預產，令他十分苦惱如何向公司再請假，一時情急下竟玩命自爆一腳踏兩船，投稿向網民求問：「10個月內可唔可以請2次侍產假？」

根據《僱傭條例》，只要男性僱員符合以下3個條件，就可以就配偶／伴侶每次分娩享有5天侍產假。（示意圖，GettyImages）

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Facebook專頁「奴工處」刊登一篇網民投稿，撰文者稱妻子去年10月分娩時，曾向公司請侍產假，不料女朋友將會在今年5月預產，即是短短7個月內又需要向公司取侍產假，令他不知如何是好，「如果公司話10個月內唔可以請兩次侍產假，咁算唔算違反勞工條例？」

帖文隨即引起熱議，不少人都十分詫異，大叫「我睇咗啲咩」，亦擔心事件曝光後樓主已被老婆和女友「通緝」；有網民就指如果侍產假沒有上限，「好多女朋友都幾大獲？」，又說樓主願意養2頭家，不如請無薪假算了，「嗰幾日假就豪俾公司啦」。▼▼▼

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雖然有人質疑帖文的可信性，但亦有網民紛紛討論處理方法。根據《僱傭條例》，只要男性僱員符合以下3個條件，就可以就配偶／伴侶每次分娩享有5天侍產假▼▼▼

《僱傭條例》並沒有規定該僱員必須與初生嬰兒的母親有法定婚姻關係，才可享用侍產假，男性僱員須在取首天侍產假後的12個月內，或被停止受僱前，向僱主提供嬰兒的出生證明書，其上記有僱員的姓名，顯示他為嬰兒的父親。

至於能否在10個月內請2次侍產假，《僱傭條例》並沒有列明每次享用後的期限。《香港01》就此事向勞工處查詢，發言人回覆表示僱員如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可向勞工處勞資關係科查詢及尋求協助。

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