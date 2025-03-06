豉油皇炒麵$88？食客呻馬鞍山燒味店要「補差價」加$23　街坊解謎

燒味店食物的價錢在平日與假日竟有差別？有馬鞍山女街坊在網上發相，指早前到當區1間燒味店外賣了叉燒湯米及豉油皇炒麵，可是叉燒看上去又乾又瘦，更離譜的是她指炒麵因在星期日購買，要收「補差價」23元，令炒麵由65元變88元，讓女街坊覺得不滿，稱是最後一次幫襯。



帖文引來不少街坊留言，「補差價？即係明搶錢」，不過有人指出「補差價」其實是因晚市收貴一點，而非假日加價。也有不少網民也鬧爆這食店素質差，「又貴又唔好食」、「88蚊一盒街坊炒麵」、「佢啲叉燒又鞋又超甜，建議糖尿病人慎買，食物質素同味道愈嚟愈唔掂，但價錢就好似直升機咁」。



叉燒湯米的叉燒看上去又乾又瘦。（Facebook圖片）

樓主奇怪炒麵在星期日購買要「補差價」多收23元，由65元變88元（Facebook圖片）

樓主指燒味店星期日「補差價」多收23元

有港女在Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發相大呻燒味店外賣食物質素差又貴，她在當區1間燒味店外賣了1個叉燒湯米及1盒豉油皇炒麵。可是回家打開發現叉燒湯米上的叉燒「質素自己睇」、從相片可見，約有十多嚿看上去又乾又瘦的叉燒。

她又奇怪炒麵在星期日購買要「補差價」多收23元，由65元變88元，全單合計203元，讓樓主覺得十分不滿，在網上公審店家，認為是最後一次幫襯。

街坊估「補差價」原因

帖文引來不少街坊回應，「補差價？即係明搶錢」，有人隨即解釋「補差價」其實是因晚市收貴一點，而非假日加價，「炒麵$65係午市價錢，你6點幾落單係晚市價錢所以要加錢」。

有街坊解釋「補差價」其實是因晚市收貴一點，而非假日加價。（Facebook圖片）

網民投訴食店質素大不如前

也有街坊投訴這食店質素大不如前，「上次叫咗一斤叉燒，有一半係肥肉另外一半係燶晒」、「佢啲叉燒又鞋又超甜，建議糖尿病人慎買，食物質素同味道愈嚟愈唔掂，但價錢就好似直升機咁」、「早兩日叫叉鵝飯，啲鵝得皮同骨」、「呢間外賣一向畀下欄貨，冇再幫襯」。