讓DeepSeek教化妝！超強小紅書女跟足AI指示上妝　成果震撼眼球

DeepSeek的風吹到了美妝區。



DeepSeek又又又來搞抽象了！繼上次做人類從未見過的菜，之後，網友又想到了個新路數：教化妝。

在 DeepSeek 這個「狗頭軍師」的指導下，博主拿着粉底棒就在臉上劃出一道煞白煞白的印子。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

說實話，彼時我的內心是這樣想的：

AI瘋了！

但越往後看，劇情發展越超乎想象。

【延伸閱讀】DeepSeek是什麼？中國低成本AI模型起革命 一文看清背景及影響（點圖放大閱讀）：

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一個敢教、一個敢學

近日，小紅書博主「聶小倩她老闆」幹了件抽象事兒，挑戰讓AI教他化妝。一開始，她只是抱着試一試的心態，讓DeepSeek出一個妝容。提示詞簡單到就一句話：

教我畫一個藝術妝面，要求是誇張到離譜。

DeepSeek立馬響應，給出的妝面主題是「破碎的夢境」，並附有5個化妝步驟。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

光看主題名字就有種不好的預感，再看第一步上底妝，我整個人都麻了。

用慘白的粉底液抹滿全臉，然後用黑色修容在顴骨下方、鼻樑兩側、額頭邊緣加深陰影，再用透明散粉定妝。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

這難道不是《西遊記》裏的白無常？

《西遊記》劇照

或者是《西遊記大結局之仙履奇縁》裏吸人精氣的黑山老妖？

《西遊記大結局之仙履奇縁》劇照

第二步上眼妝。

先用深紫色和黑色眼影在眼窩處暈染，並在眼頭、眼尾和眉骨處塗抹熒光藍。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

然後用眼線筆將眼尾上揚到太陽穴，下眼線要畫出不規則的鋸齒狀線條，以模仿「破碎」效果。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

貼的假睫毛就更誇張了，要用翹上天的那種，再在上面塗抹上銀色亮片。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

誒，竟有點好看了，就是這兩根睫毛像極了蟑螂的鬚鬚。

第三步也很離譜，博主將 CD 殼子敲碎，再把碎片粘在臉頰、額頭、下巴上。

為了形成一種「臉在破碎」的視覺效果，還用黑色眼線筆勾勒出裂紋。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

最後，塗上紫色口紅，加上閃粉、亮片、淚珠等額外裝飾，捯飭一下發型，亮相：

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

本以為它會一化一個不吱聲，沒想到最後竟成就超絕歌德妝。

開頭「石磯娘娘」，結尾「賽博朋克」

由於整活效果出奇得好，該話題一度登上小紅書熱榜Top18，吸引了近三百萬網友圍觀。

小紅書截圖

博主趁熱打鐵，出了第二期。

這次，DeepSeek 讓博主挑戰的是：

賽博朋克抽象野獸派妝容！

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

（提示詞：教我畫一個極致張揚的妝容，可以很瘋狂。）

與上一個挑戰不同，這個底妝博主用了水泥灰，並在顴骨下方掃上深紫色修容。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

嗯，一如既往的抽象。

到了眼妝環節，DeepSeek 給取的名字叫「故障義眼」。先用黑色膠帶在眼尾貼出尖鋭三角形，這個底妝再配上這個眼線，像極了現實版的石磯娘娘。

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網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆、《哪吒傳奇》劇照）

上眼臉塗滿熒光綠金屬眼影膏，再加點 bling bling 的珠光。

為了更像機器人，博主還上了點小心機，在睫毛上撒上了塑料亮片。上效果：

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

下眼瞼要用紫外線藍眼線液畫出像素點陣，還要用零星的閃片模擬數據流，化完長這樣：

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

瞳孔呢，要不對稱，左眼全黑，右眼蛇紋。博主不愧是美妝區的元老，這麼小眾的美瞳，他全有。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

看到最後，我們發現，不是DeepSeek指導得好，而是該博主化妝技術確實牛。就拿第三步的「面部裝置藝術」來說，DeepSeek 給出的描述看得我滿臉問號：

裂痕：用紅色電工膠帶從太陽穴斜拉至嘴角，撕出鋸齒狀邊緣

電路板：銀色人體彩繪筆在額頭畫交錯線條，關鍵節點粘微型 LED 燈 (需微型電池)



但是該博主硬生生把造型凹出來了。

電工膠帶版裂痕：

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

整整化了半小時的人體電路板：

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

液態金屬唇妝以及鎖骨畫放射性符號、手指關節畫故障條形碼，我們就不再贅述，直接來看成妝：

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

該博主整活上癮，一鼓作氣又來了個第三期，讓DeepSeek化一個自己的妝面。

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

（提示詞：教我畫一個你認為是你自己的妝面。）

來瞅瞅DeepSeek眼中的自己：

網紅嘗試依照DeepSeek指示化妝（小紅書@聶小倩她老闆）

你還想到哪些DeepSeek的抽象用法？

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】