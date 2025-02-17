讓DeepSeek教化妝！超強小紅書女跟足AI指示上妝 成果震撼眼球
DeepSeek的風吹到了美妝區。
DeepSeek又又又來搞抽象了！繼上次做人類從未見過的菜，之後，網友又想到了個新路數：教化妝。
在 DeepSeek 這個「狗頭軍師」的指導下，博主拿着粉底棒就在臉上劃出一道煞白煞白的印子。
說實話，彼時我的內心是這樣想的：
AI瘋了！
但越往後看，劇情發展越超乎想象。
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一個敢教、一個敢學
近日，小紅書博主「聶小倩她老闆」幹了件抽象事兒，挑戰讓AI教他化妝。一開始，她只是抱着試一試的心態，讓DeepSeek出一個妝容。提示詞簡單到就一句話：
教我畫一個藝術妝面，要求是誇張到離譜。
DeepSeek立馬響應，給出的妝面主題是「破碎的夢境」，並附有5個化妝步驟。
光看主題名字就有種不好的預感，再看第一步上底妝，我整個人都麻了。
用慘白的粉底液抹滿全臉，然後用黑色修容在顴骨下方、鼻樑兩側、額頭邊緣加深陰影，再用透明散粉定妝。
這難道不是《西遊記》裏的白無常？
或者是《西遊記大結局之仙履奇縁》裏吸人精氣的黑山老妖？
第二步上眼妝。
先用深紫色和黑色眼影在眼窩處暈染，並在眼頭、眼尾和眉骨處塗抹熒光藍。
然後用眼線筆將眼尾上揚到太陽穴，下眼線要畫出不規則的鋸齒狀線條，以模仿「破碎」效果。
貼的假睫毛就更誇張了，要用翹上天的那種，再在上面塗抹上銀色亮片。
誒，竟有點好看了，就是這兩根睫毛像極了蟑螂的鬚鬚。
第三步也很離譜，博主將 CD 殼子敲碎，再把碎片粘在臉頰、額頭、下巴上。
為了形成一種「臉在破碎」的視覺效果，還用黑色眼線筆勾勒出裂紋。
最後，塗上紫色口紅，加上閃粉、亮片、淚珠等額外裝飾，捯飭一下發型，亮相：
本以為它會一化一個不吱聲，沒想到最後竟成就超絕歌德妝。
開頭「石磯娘娘」，結尾「賽博朋克」
由於整活效果出奇得好，該話題一度登上小紅書熱榜Top18，吸引了近三百萬網友圍觀。
博主趁熱打鐵，出了第二期。
這次，DeepSeek 讓博主挑戰的是：
賽博朋克抽象野獸派妝容！
（提示詞：教我畫一個極致張揚的妝容，可以很瘋狂。）
與上一個挑戰不同，這個底妝博主用了水泥灰，並在顴骨下方掃上深紫色修容。
嗯，一如既往的抽象。
到了眼妝環節，DeepSeek 給取的名字叫「故障義眼」。先用黑色膠帶在眼尾貼出尖鋭三角形，這個底妝再配上這個眼線，像極了現實版的石磯娘娘。
上眼臉塗滿熒光綠金屬眼影膏，再加點 bling bling 的珠光。
為了更像機器人，博主還上了點小心機，在睫毛上撒上了塑料亮片。上效果：
下眼瞼要用紫外線藍眼線液畫出像素點陣，還要用零星的閃片模擬數據流，化完長這樣：
瞳孔呢，要不對稱，左眼全黑，右眼蛇紋。博主不愧是美妝區的元老，這麼小眾的美瞳，他全有。
看到最後，我們發現，不是DeepSeek指導得好，而是該博主化妝技術確實牛。就拿第三步的「面部裝置藝術」來說，DeepSeek 給出的描述看得我滿臉問號：
裂痕：用紅色電工膠帶從太陽穴斜拉至嘴角，撕出鋸齒狀邊緣
電路板：銀色人體彩繪筆在額頭畫交錯線條，關鍵節點粘微型 LED 燈 (需微型電池)
但是該博主硬生生把造型凹出來了。
電工膠帶版裂痕：
整整化了半小時的人體電路板：
液態金屬唇妝以及鎖骨畫放射性符號、手指關節畫故障條形碼，我們就不再贅述，直接來看成妝：
該博主整活上癮，一鼓作氣又來了個第三期，讓DeepSeek化一個自己的妝面。
（提示詞：教我畫一個你認為是你自己的妝面。）
來瞅瞅DeepSeek眼中的自己：
你還想到哪些DeepSeek的抽象用法？
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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】