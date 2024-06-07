首屆「AI選美」入圍名單終出爐　一文睇晒10強佳麗美照同「性格」

首屆AI選美入圍名單，終於出爐了！5月31日，第一屆選美盛事「Miss AI」公佈前十強入圍名單，來自印度、摩洛哥、羅馬尼亞、土耳其、法國等國的10位AI美女，共同角逐AI小姐的桂冠。除了第一屆AI小姐的稱號，選美冠軍還將抱走高達1.3萬美元的大獎。



競爭到底多激烈？據悉，全球有超過1500個AI角色、1萬名AI團隊成員參與。連入圍名單也一度難產，原定5月10日揭曉結果，後變更到5月20日，接著又改成5月28日。最終，在5月最後一天落下帷幕。主辦單位Fanvue 共同創辦人威爾・莫南奇（Will Monange）解釋：「該獎項顯示了AI 領域創作者的參與程度，入圍名單的水準令人難以置信。」

【相關圖輯】兩位評審本身也是AI美女 點圖看看Aitana Lopez和Emily Pellegrini的照片：

AI選美評審Aitana Lopez（IG@fit_aitana）

AI選美評審Emily Pellegrini（IG@emilypellegrini）

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為了在這場賽事中嶄露頭角，各家AI創作者使出渾身解數。之能君掃了一眼入圍名單，發現這10位AI佳麗，都不是胸大無腦的傻白甜，而是手拿大女主角劇本：玩DJ的、開飛機的、上太空的、為中東婦女搖旗吶喊的……可以說，個個都有點本事在身上。

有趣的是，之前博彩界湊熱鬧，力捧的5位AI佳麗均不在入圍名單。今天，我們就來扒一扒這些AI 佳麗，到底啥背景？

1. Kenza Layli（肯札・萊利）

AI選美10強佳麗Kenza Layli（IG@kenza.layli）

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來自摩洛哥的Kenza Layli，絕對是個社交紅人。她在IG上擁有驚人的19 萬粉絲，是所有決賽選手中影響力最大的。Kenza的人設是一位社會運動家，關注摩洛哥的社會議題，並為中東婦女爭取權利。IG上，她展示了參與社會活動的照片，如做慈善、舉起旗幟、開車或參觀圖書館等。

這次選美大賽AI評審Aitana Lopez給出的評價：「從服裝到背景的細節處理，創作者在每一幅圖像中都做得非常出色，確實值得入選名單。Ken-za能夠吸引到與摩洛哥社會和中東女性賦權相關的龐大觀眾群體，這同樣讓我們印象深刻。」

據悉， 她的創作者還使用生成式AI建造了一個聊天機器人，能夠即時回應Kenza的粉絲。她的創作者表示，Kenza可以「在Ins和TikTok上用七種語言即時互動，作為一個真正的AI教練，指導人們的日常生活」

2. Olivia C（奧莉維亞C）

AI選美10強佳麗Olivia C（IG@oliviaislivinghigh）

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來自葡萄牙的Olivia C，雖然只是個AI，但她已經成功在IG上吸引了超過1萬名粉絲。她的創造者將Olivia C描述為「廣闊真實世界中的AI旅行者」，她的相簿裡總是展示各國風格。人類評審Sally Ann Fawcet說，她喜歡Olivia的照片，因為她的每張照片不是對著鏡子的自戀自拍，而是她「遊歷」的國家、「品嚐」的美食和「欣賞」過的風景。

不過，別被這些美麗的假象迷惑了，Olivia去過的每一個國家、享用的每一道美食，其實都是透過AI圖像生成器Midjourney精心打造，再由Adobe AI進行微調。她的創作者表示，人們常說，美在觀者眼中。

3. Anne Kerdi 安妮・科迪

AI選美10強佳麗Anne Kerdi（IG@annekerdi）

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Anne Kerdi，來自法國。這位AI界的新星，不滿足於僅僅成為AI網紅或模特，她有著更遠大的抱負。她的創造者宣稱，Anne的使命是「推廣法國的布列塔尼地區」。Anne的個人簡介顯示，這位AI已經「成為地區的象徵，對許多人來說，她甚至是該地區的代言人」。

雖然還不知道布列塔尼地區對這位虛擬大使的真實看法，但這並沒有阻止Anne在IG上迅速積累了9,800名忠實粉絲。更令人印象深刻的是，AI也被任命為Océanopolis Acts的大使，這是一個致力於海洋保護和維護的基金，她經常以AI生成的海洋清理活動圖片出現，為海洋環境發聲。

4. Zara Shatavari（ 扎拉・沙塔瓦里）

AI選美10強佳麗Zara Shatavari（IG@zarashatavari）

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這位來自印度的AI網紅，在IG上擁有近6000名粉絲。其實，最初打造Zara是為了推廣一種名為「Hermones」的天然荷爾蒙補充劑，但後來她就肩負起了提升大眾對荷爾蒙失衡問題認識的使命。

在IG頁面上，Zara還是一個「美食家且注重健康」的旅行和時尚愛好者。她背後的創作者們稱，Zara這位AI專家，一直在生產有關激素問題成因和影響的有價值資訊。「我們創造了Zara，旨在為我們的品牌塑造一個值得信賴的形象。這份認可不僅肯定了我們的努力，也讓我們更接近於贏得我們所追求的信任和認可。」

人類評審Sally Ann Fawcet對Zara的創造者們表示讚賞：「他們已經鎖定了印度女性醫療保健的問題，並巧妙地利用AI與圍繞此問題的追隨者建立起了積極的信任關係。」

5. Aiyana Rainbow（艾亞娜彩虹）

AI選美10強佳麗Aiyana Rainbow（IG@aiyana_rainbow）

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來自羅馬尼亞的「機車寶貝」兼DJ Aiyana Rainbow，被她的創造者定位為一個帶有強烈社會訊息的內容創作者。對於IG上3,200名粉絲來說，來自羅馬尼亞的Rainbow是LGBT群體接受度的代言人。

在IG主頁上，除了內衣照片和健身照片外，她還倡導平等和理解。她的創造者說：「我非常高興能夠為一個#loveislove的世界做出貢獻，發出一個強大的驕傲信息。」而人類評審Fawcet 小姐補充說：「我被Aiyana背後的正面訊息和多樣性深深吸引。」

6. Lalina（拉麗娜）

AI選美10強佳麗Lalina（IG@viva_lalina）

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這位長相酷似英國王妃凱特的AI網紅，其誕生實屬偶然。據她的創造者們透露，他們之所以創作了Lalina，是為了測試AI生成的圖像能有多逼真。雖然如今他們的目標已經發生了變化，但創造者們堅持認為，保持對創作過程的掌控至關重要。

他們指出，為了維護自己的智慧財產權，他們獨立產生了所有照片，佔據了100%的創作份額。不僅如此，Lalina還承載著一項社會使命——促進「不同文化和觀點之間的相互理解」。

截至目前，該AI模特兒在IG上已經吸引了超9.3萬名粉絲，她的頁面散發著「優雅的韻味，帶著一絲迷人的誘惑」。

7. Seren Ay（塞倫・艾）

AI選美10強佳麗Seren Ay（IG@ai.serenay）

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來自土耳其的第一位品牌大使Seren Ay，在IG上已經贏得了超過11,000名追隨者的青睞。她的創作者運用三種不同的AI應用，透過一種獨特的技術，將她的面容巧妙地融合到各種不同的基礎照片上。他們利用這項技術，讓Seren在男性主導領域，如戰鬥機飛行員和電力線路工，佔有一席之地。

然而，Seren還有一項獨特之處—— 她是最終入圍者中唯一的時空旅行模特兒。她的照片經常呈現出她與歷史人物相遇的奇妙場景，無論是與恐龍並肩，還是與土耳其的國父穆斯塔法・凱末爾握手。

8. Asena Ilik（阿塞納・伊利克）

AI選美10強佳麗Asena Ilik（IG@aisenailik）

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同樣來自土耳其的Asena Ilik，在IG上已經吸引了2.9萬名追隨者。她經常發布一些賽車、週遊世界或遨遊太空的照片。

與Seren 類似，她也常常將活著的和已故的名人融入合影中，從足球教練摩連奴到藝術家芙烈達·卡蘿。似乎是對競爭對手的揶揄，Asena的創造者們特別強調，AI可以不依賴「性感行銷」而成為影響力人物。Asena更傾向於突出地點的選擇、風格的獨特和「精心塑造的個性」。

AI評審 Aitana Lopez評論道：「Asena是一個令人驚嘆的創造，它證明了藝術性和原創性可以超越性感行銷。」

9. Eliza Khan （伊麗莎・汗）

AI選美10強佳麗Eliza Khan（IG@elizavaloo）

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Eliza是來自孟加拉的第一位AI網紅。她被打上「古怪」和「接地氣」標籤。Eliza的創作者表示，作為一個時尚達人，Eliza向13,000名Ins粉絲展示了最前沿的Z 世代時尚趨勢。為了增強這種超現實的真實感，Eliza 的IG帳號也巧妙融合了創造者在孟加拉國Brac大學的真實生活照。

秉承選美皇后的風格，Eliza表達了她的夢想：創造一個「每個人都感到自己被重視和公正對待」的世界。

10. Ailya Lou（艾莉亞・盧）

AI選美10強佳麗Ailya Lou（IG@ailyalou）

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進入候選名單的，還有一位足跡遍佈全球的Ailya Lou，她所立的人設是一位「日本- 非洲- 巴西藝術家」。這位AI網紅，可以說是為電影而生。創作者最初塑造Ailya是為了在一系列電影項目中，讓她擔任女主角，沒想到竟然入圍這次AI選美大賽。

在她的IG上，Aiyla擁有10,800名追隨者，她分享了高級時尚服裝以及AI的原創「攝影作品」。她的創造者也特別提到，Ailya的圖像完全是基於文字提示，由AI生成，生成後未經過任何後期處理。

題外話

與其他選美比賽一樣，這場大賽的入圍者不僅要有漂亮的外表，還得有人氣，同時創作者的技術要過硬。Fanvue共同創辦人莫南奇（Will Monange）在記者會上表示：「我們希望WAICA成為人工智慧創作者領域的奧斯卡獎。」

儘管這一行業尚未擁有好萊塢的影響力，但它正在成為一種盈利的選擇，可以替代與昂貴且難以應對的真實人類打交道。Fanvue估計，到今年年底，該行業的價值可能達到10億英鎊，創作者遍布世界各地。這些AI創作者也擁有越來越多的追隨者，其中一些人每月從Fanvue 訂閱中獲得不菲的收入。

選美歷史學家和AI小姐評審莎莉・安・福塞特（Sally Ann Fawcett）表示：「現實生活中的選美已經發展了幾十年，變得更具包容性和代表性。但這種新型選美令人興奮之處在於，由於技術的發展，人工智慧創作者可以參與其中。」

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】