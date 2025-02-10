OPPO Find N5確認2月這天全球發佈 接入DeepSeek聯網：輕薄大摺
撰文：Mobile Magazine
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以最輕薄大摺為賣點的 OPPO Find N5，早前確認將在下週四（2 月 20 日）舉行全球發佈會，同期網上又有疑似該裝置的實機照片、跟更多相關資訊流出。
早前 OPPO 透過國內官方微博帳號等渠道，確認將於香港時間下週四（2 月 20 日）晚上 7 時舉行全球發佈會，正式推出輕薄大摺新作 Find N5。
同期網絡又有更多 Find N5 相關消息流出，像國內爆料達人「科技小辛」就展示了 Find N5 紫色款、跟前代 Find N3 機背比較，可看到前者似乎更大但明顯更薄。
X和微博上，已有不少OPPO Find N5的相關消息與實機圖：
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另外「繆特mt」就上傳了多組疑似 OPPO Find N5 的實機照片，其中裝置似乎採用白盒包裝，實機開展主屏基本看不到摺痕，同時金屬邊框似乎比想像中更纖巧。
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同期「小白測評」則在其微博帳號透露，OPPO 應已接入 DeepSeek 數據庫，用家能在 DeepSeek-R1 搜尋到 Find N5 資訊，同時亦能進行聯網搜索。
Mobile Magazine 簡評：從 Find N5 發佈日可推斷，國內裝置有望 2 月尾出貨，故早前港版在 3 至 4 月左右全面上市說法，似乎可信度不低。
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