AI女神李珠珢勁敵？傳這「S級韓女團前成員」也將去台灣做啦啦隊

富邦育樂日前宣布成功簽下韓國啦啦隊「AI女神」李珠珢，成為旗下第一位簽訂全經紀約的啦啦隊員，近日傳出連「S級女神」全恩菲（전은비）也可能赴台，還追蹤中信兄弟啦啦隊成員，讓不少人猜測會加盟中信兄弟。



年僅20歲的李珠珢以甜美外型和全球爆紅的「三振舞」為人熟知，這一季被富邦悍將Fubon Angels啦啦隊砸重本簽下，而繼李珠珢之後，又傳出曾是韓國女團ANS成員的「S級女神」全恩菲也可能赴台，尤其她IG最新兩篇PO文皆是中文，寫下：

「謝謝大家的歡迎」

「我能參加這麼重要的比賽，真的超期待」



K-pop女團ANS宣傳圖（IG@official_ans_）

K-pop女團ANS宣傳圖（IG@official_ans_）

前ANS成員獲封「S級女神」 點圖放大瀏覽更多全恩菲照片：

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全恩菲近日在Threads的發言也都與台灣有關，表示：

「去台灣生活的話能很快學到中文嗎？」

「臺灣的朋友都很可愛！！」



此外，更透露自己正在學中文，儘管很難，但還是要加油。

種種跡象都讓人懷疑全恩菲有機會赴台發展，日前又因為Passion Sisters成員盈瑩在IG限動說自己被全恩菲追蹤：「我是被大家的女神追蹤嗎？」之後全恩菲本人也用此截圖發文，讓不少網友猜測將加盟中信兄弟，不過盈瑩急忙澄清：

我真的不認識全恩菲，因為注意到她關注我，所以轉PO。後來看到很多人引述我的轉PO真的嚇到，還造成公司困擾，實在過意不去啊。

對此，目前中信球團不願證實，只說3月就會公布陣容。不過至少全恩菲2月將在WBC資格賽中，與另外14位韓籍啦啦隊成員組成Classic Star，在大巨蛋應援。

如全恩菲真的赴台發展，或成AI女神李珠珢最強勁敵（IG@0724.32）

如全恩菲真的赴台發展，或成AI女神李珠珢最強勁敵（IG@0724.32）

憑「三振舞」和「AI臉」極速爆紅的韓國啦啦隊新人 點圖放大看看更多李珠珢的照片：

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