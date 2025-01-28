再有頂流女神「被台灣帶走」惹韓國人熱議　過來人揭寧願赴台理由

富邦育樂22日宣布，成功簽下韓國啦啦隊「 AI女神」李珠珢，成為旗下第一位簽訂全經紀約的啦啦隊員，讓台灣網友High翻，但也讓韓國網友們感到遺憾。



不過近日有位在台灣經營美甲生意的韓國正妹，卻「一反常態」表示對於啦啦隊員而言，台灣有「更多薪資和機會」。

韓國啦啦隊女神李珠珢（IG@0724.32）

韓國啦啦隊女神李珠珢（IG@0724.32）

憑「三振舞」和「AI臉」極速爆紅的韓國啦啦隊新人 點圖放大看看更多李珠珢的照片：

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YouTube頻道「Stopkiddinstudio（不要鬧工作室）」，日前訪問了一名赴台灣工作的韓國正妹Luna，她針對李珠珢赴台一事發表看法，並表示很高興聽到這消息，她也認為越來越多韓國啦啦隊員選擇赴台灣發展，是因為能夠帶來「更多薪資和機會」。

Luna指出，韓國的韓流文化在全球都相當知名，也是一個充滿競爭的殘酷行業，所以韓國走出來的大明星往往都是那些「偶像」，而僅僅作為一名「啦啦隊員」，想要讓自己的名字被別人知曉是非常困難的，但台灣棒球文化盛行，所以這些啦啦隊員在台灣會有更多發光發熱的機會。

當你到一個新的地方去經營你的職涯，能被喜愛是很吸引人的。

李珠珢赴台發展惹起熱論，過來人Luna受訪分享對此事看法。（YouTube@Stopkiddinstudio）

李珠珢赴台發展惹起熱論，過來人Luna受訪分享對此事看法。（YouTube@Stopkiddinstudio）

李珠珢赴台發展惹起熱論，過來人Luna受訪分享對此事看法。（YouTube@Stopkiddinstudio）

李珠珢赴台發展惹起熱論，過來人Luna受訪分享對此事看法。（YouTube@Stopkiddinstudio）

Luna感嘆，這就是為什麼這幾年很多網紅和YouTuber都赴台灣生活和拍片：

誰會不想去一個歡迎我們的溫暖地方？

Luna也點出，國際舞台是非常棒的事，不只可以學到不同文化，還可以藉此推廣自己國家文化，讓她非常高興跟驕傲，這也是她赴台灣發展美甲生意的原因。

最後她也開玩笑稱，因為台灣連續帶走李多慧、李雅英、李珠珢，所以希望台灣也能讓韓國把彭于晏、許光漢、劉以豪帶走，作為交換。

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