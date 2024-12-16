全裸笠紙箱上街 韓國噴血女網紅自稱「天使」任人摸胸 下場超慘
撰文：TVBS新聞網
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韓國一名網紅為了流量，將自己脫光，外面只用紙箱套住，到處找人觸摸她的上半身。
事後因涉嫌公然猥褻遭到起訴，首爾中央地方法院近日對此案作出判決，女子慘被處以400萬韓幣（約2.2萬港元）的罰鍰。
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朝鮮日報報道，該名20多歲李姓女網紅2023年在大街上全裸，只在外面套了個箱子，上面寫個「Angel Box」（天使箱）就到大街上邀請路人伸進紙箱內觸摸她的身體，並把過程全部放到網路上，引發大家討論。
網路上的影片顯示，女子在上身套了紙箱後，就到狎鷗亭、弘大等鬧區，隨機邀請路人觸摸她的上身，對象男女都有，紙箱上還有QR code可以搜尋到女子的社群網站，後續因涉嫌公然猥褻遭到起訴。
法院指出，這種行為充分具有煽情性，會引起普通人的性想象和羞恥心，認為他們用這樣的方式試圖提高知名度，企圖藉此獲取流量，因此判處400萬韓幣的罰款，其餘兩名負責人則分別被判處400萬韓幣和500萬韓幣（約2.7萬港元）。
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