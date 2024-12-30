韓國乒乓球手田志希也傳退出國家隊　大方承認整容「大媽變美人」

繼巴黎奧運男女單打金牌樊振東與陳夢先後宣布退出世界排名後，32歲的韓國乒乓球女將田志希也傳退出國家隊。



根據韓國媒體報道，田志希在2022年時就曾考慮退役，今年巴黎奧運拿到女團銅牌後，她便透露不想繼續在韓國打球，在東京奧運期間，田志希和李尚洙的混雙搭檔與許昕／劉詩雯、伊藤美誠／水谷隼被認為是當時最有望奪冠的組合之一，東奧之後田志希和申裕斌的女雙也曾拿下世界第一。

韓國乒乓球選手田志希（GettyImages）

被網友發現樣貌「大進化」後大方承認整容 點圖放大看更多田志希照片：

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田志希原是中國大陸選手，但苦於難出頭，決定前往韓國發展，後來得到許多參賽機會成為韓國乒乓球一姊，目前為女單世界第18名。

她數年前被網友翻出整容前後的對比照片，認為樣子實在差太多，當時她大方回應自己花了77萬韓元整容，還強調開心最重要，並回覆網友自己是如何美容及調理皮膚。

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韓國職棒SSG登陸者啦啦隊員裴垂鉉（IG@baeja_07）

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