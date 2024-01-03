地震＋海嘯＋羽田空難　還應否去日本？有人農曆新年旅行都已取消

日本石川縣能登地區在元旦發生規模7.6強震，截至目前，地震死者總數攀升至57人。



有網友在Dcard上以「有沒有人因為地震，過年也不去日本了？」為題，詢問台灣網友的決定和意見，透露自己為了家族疫後首發的日本旅行，已計畫了兩個多月。

面對突如其來的日本地震災情，讓原PO因為家中長輩反對去日本旅行，後來乾脆取消計畫許久的過年旅行。

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原PO表示，家族對日本的印象不錯，但因為疫情後就再沒去日本，前些日子家人都表示想赴日旅行，原PO還花費了兩個多月的時間安排、調整行程。

待一切都訂妥後，原計劃在過年期間（2月9日至14日）前往，剛好是石川、小松及金澤一帶的家族旅行，家中長輩看到地震新聞後，就堅決不去了，讓他一度很苦惱是否該放棄過年赴日旅行，改聽長輩的。

原PO並說，在向長輩提議改去京阪神，「是相對安全的距離」，結果也被長輩駁回，認為其實日本「到哪都一樣，都是地震帶」，一樣很危險，讓原PO後來乾脆取消計畫許久的日本過年旅行，他好奇發文詢問，有沒有人家裡也遇到一樣的情況？

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網友見文表示「完完全全是我家，還以為是我發的！」，表示原訂這周五要出發的京阪家庭旅行，也因為長輩的友人一直說「日本危險，不要去了！」，讓他跟姐姐很苦惱；有網友說，如果長輩不去，「可改成自己去啊！舒服」。

也有網友說，和朋友計畫過年去日本旅行，也沒有人因為近日發生地震就因此不去，「地震也不是每天都在震，遇不遇的到都是機率」。

還有地震當時在日本東京的台灣網友表示：「地震當下完全沒感覺，是朋友告訴我地震才知道！」

部分網友關心起原PO，用心安排的旅行被取消，那機票和住宿能取消嗎？

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