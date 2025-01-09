濟州航空空難同款波音737-800又出事　日本飛韓國尾翼故障急停飛

韓聯社報道，根據業界消息來源，韓國大韓航空子公司、廉航真航空（Jin Air）一架波音737-800型客機，原定7日從日本飛往韓國，當日上午發現水平尾翼出現故障，被迫緊急停飛。



報道指出，這架客機航班編號LJ350，原定7日從日本北九州飛往仁川國際機場，當日上午9時30分進行飛行前檢查發現，水平尾翼故障，判定需要更換組件。

廉航真航空一架波音737-800型客機，原定7日從日本飛往南韓，當日上午發現水平尾翼出現故障，被迫緊急停飛。（X@A350xwb1 )

公司緊急取消航班，全部87名乘客下機，改搭乘隨後預定航班，於當日下午2時起飛。

韓國去年末才發生嚴重空難，濟州航空一架同款的波音737-800客機，降落時失事爆炸，造成179人喪生，僅2名機組員生還。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】