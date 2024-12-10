飛機為何禁用手機通話上網？不會干擾機上系統 機師公開真正原因
撰文：TVBS新聞網
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多數民眾在搭飛機時，都會在起飛前把手機切換成飛航模式或關機，然而這一舉動的真正原因卻鮮為人知。
近期一名資深機師，在社群平台上發布影片，回應觀眾這個問題，並表示沒切成飛航模式，其實不會真正影響機上的系統，但仍有可能對飛行造成影響。
資深機師分享親身經歷 點圖放大看看坐飛機要把手機切換成飛航模式的原因：
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據《紐約郵報》報道，一位資深機師兼TikTok用戶「perchpoint」表示，如果乘客忘記將手機切換到飛航模式，其實並不會導致飛機從天上掉下來，甚至也不會真正干擾機上的系統。然而，如果有太多乘客沒有執行這個步驟，可能會干擾機師與控制塔台之間的無線電通訊。
這位機長解釋：
如果一架飛機上有70、80或150人，當中有3、4個人的手機嘗試與無線電塔台建立連線以接聽來電，就會發出無線電波。這些無線電波有可能干擾機師使用的無線電波。
這位機師回憶之前一次經驗，當時他正在聽取塔台指令，沒想到卻突然有雜訊干擾，讓他感覺耳朵好像有一隻蚊子在飛。機師表示：
這絕對不是世界末日，但當你試圖記下指示時，聽到像是有一隻蜜蜂或其他東西在飛，這真的很煩人。所以如果你曾經好奇為什麼必須開啟飛航模式，這就是原因。
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