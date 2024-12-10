多數民眾在搭飛機時，都會在起飛前把手機切換成飛航模式或關機，然而這一舉動的真正原因卻鮮為人知。



近期一名資深機師，在社群平台上發布影片，回應觀眾這個問題，並表示沒切成飛航模式，其實不會真正影響機上的系統，但仍有可能對飛行造成影響。

飛機為何禁用手機通話上網？不會干擾機上系統 機師公開真正原因（01製圖）

資深機師分享親身經歷 點圖放大看看坐飛機要把手機切換成飛航模式的原因：

+ 10

據《紐約郵報》報道，一位資深機師兼TikTok用戶「perchpoint」表示，如果乘客忘記將手機切換到飛航模式，其實並不會導致飛機從天上掉下來，甚至也不會真正干擾機上的系統。然而，如果有太多乘客沒有執行這個步驟，可能會干擾機師與控制塔台之間的無線電通訊。

這位機長解釋：

如果一架飛機上有70、80或150人，當中有3、4個人的手機嘗試與無線電塔台建立連線以接聽來電，就會發出無線電波。這些無線電波有可能干擾機師使用的無線電波。

這位機師回憶之前一次經驗，當時他正在聽取塔台指令，沒想到卻突然有雜訊干擾，讓他感覺耳朵好像有一隻蚊子在飛。機師表示：

這絕對不是世界末日，但當你試圖記下指示時，聽到像是有一隻蜜蜂或其他東西在飛，這真的很煩人。所以如果你曾經好奇為什麼必須開啟飛航模式，這就是原因。

【延伸閱讀】搭飛機千萬不要這樣做？乘客自以為好貼心 空姐：我們不會感謝你

搭飛機千萬不要這樣做？乘客自以為好貼心 空姐：我們不會感謝你（01製圖）

這樣做反而增加空服員工作？點圖放大閱讀：

+ 10

【延伸閱讀】瘋傳ANA全日空空姐「神級服務」 網民狂讚體貼：日航完全沒法比

【延伸閱讀】瘋傳ANA全日空空姐「神級服務」 網民狂讚體貼：日航完全沒法比

點圖放大閱讀：

+ 21

延伸閱讀：

有片／飛到空中行李滑出！「螺旋槳被撞到停轉」嚇翻乘客

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】