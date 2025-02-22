日本司機很禮讓？因路怒症而起　轟動全國的東名高速夫婦死亡事故

各位讀者們會開車嗎？車子是現代文明的利器，也是讓人們生活更加方便的產物，但隨著時代的眼鏡，社會的生活步調加快，有些人在開車時會產生情緒焦躁等等的反應，也就是所謂的「路怒症」。



比較好一點的可能是咒罵、按喇叭等等，但若是上升到逼車、挑釁司機的話就很容易發生意外。在日本，「路怒症」也一直是日本社會存在許久的問題，今天，就讓我們來看看一起發生在2017年的「路怒症」車禍事故——「東名高速夫婦死亡事故」吧！

因路怒症而起 轟動日本全國的東名高速夫婦死亡事故（01製圖）

因一句發洩的話釀成恐怖慘劇 點圖了解更多事發經過及瀏覽相關照片：

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2017年6月5日，當時26歲的石橋和步，將車子停在東名高速公路上的鍾景停車區，但由於他並沒有依規定停在指定區域，因而造成了通行道路狹小的問題。這時，由萩山一家四口所駕駛的另一輛車從他的車旁經過，由於影響到了他人，該車後座的萩山嘉久在經過時也罵了一句：

擋路，傻子！

此話一出，讓石橋和步感到非常氣憤，並開車追了上去。

21點33分，石橋和步在高速公路上不斷對該車輛進行騷擾，包括超車至該車前方後突然減速，在對方變換車道的同時也跟著變換車道至其跟前等等。21點34分，石橋和步逼停了該車輛，並且走向車旁對嗆聲的萩山嘉久施暴，直至同車輛的同行者制止，才停止了該行為，正當石橋準備走回車上時，一台卡車從後方追撞了上來，被攔停車輛的萩山夫妻因此死亡，而石橋和久也重傷入院。

不是第一次 危險的逼車行為反覆發生

事故發生後，警察隨即對該事故展開了調查，石橋和步向警方表示，死亡的萩山嘉久說自己擋路，讓自己感到憤慨，同時指控稱萩山夫婦才是逼車的那一方，但透過倖存的兩個女兒的證詞，與行車紀錄器跟周遭車輛的證詞，因此推斷石橋和步後續逼車的部分皆為謊言。

根據警方的調查，石橋和步在這起事故之前，就曾因為「路怒症」在同年5月有過其他的暴行，包括逼車、糾纏以及損毀車輛等等。而根據石橋的同行者表示，石橋的路怒症狀已經不只一次，他也經常進行危險駕駛，10月31日，橫濱地檢以危險駕駛致死傷罪的名義，將石橋和步送上了法院。

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關於事件的判決與社會的反應

在法院上，由於事故是在停車後發生，未行駛狀態下是否適用於危險駕駛至死傷罪而起了爭辯，石橋和步一方更是希望能夠因此爭取到無罪判決。在經過了漫長的法律攻防後，最終，法官認定石橋和步連續的逼車行為與被害人發生事故，進而造成被害者死亡有著密切的因果關係，因此適用此法之罪行，判決石橋和步18年有期徒刑。

這起事件發生後，關於「路怒症」引起的社會問題受到日本社會的關注，包括菅義偉與山本順三等國家官員都出聲發表了關於此問題的注意與進行修法等流程。2020年6月，日本政府完成了《道路交通法》的修法，實行逼車的駕駛，將因此受到5年以下的有期徒刑，若是導致傷亡發生者，則處以更重的刑罰，希望能夠藉此有效遏制「路怒症」所造成的社會問題。

心平氣和出門 快快樂樂回家

「東名高速夫婦死亡事故」體現了現代社會產生的問題，他不是一種傳統的犯罪行為，但卻容易造成危險的情況，甚至偶爾會發生比其一般事故更嚴重的損傷。希望各位讀者在駕駛時，能夠盡量讓心情保持平穩，並保持安全距離，以避免發生類似的情況而導致不可挽回的後果。

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