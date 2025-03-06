拒加班！全體OT「00後」準時走去瑜珈班　霸氣回應同事都無法反駁

「00後整頓職場」成為新常態！有港女在網上發文，指公司自從來了位「00後」的新同事，令老餅如她受到不少沖擊，正當大家趕工作進度加班時，該同事竟然拿袋走人，她問同事不怕得罪老闆，對方回答「身體健康最緊要，工作係做唔完嘅，但瑜伽班唔可以miss（錯過）」，港女想反駁但又覺得無錯。



帖文引來不少網民熱議，有人贊成這位「00後」的工作態度，「正確態度，你就算做到猝死，公司下星期就搵到人頂你個位」、「其實我真心唔明，點解準時放工要有罪疚感」，也有人認為「因為佢唔怕冇咗份工，可能屋企有米，又或者因為佢年紀輕家庭負擔唔大 」。



「00後」同事為上瑜珈班而拒絕加班，提出的理由又讓樓主無法反駁。（《無法成為野獸的我們》劇照）

同事趕工OT 「00後」同事準時收工

有港女早前在Threads上發文，指公司有「00後整頓職場」的現象出現，有天當公司上下要趕工作進度時，樓主已準備加班，但她的「00後」同事卻收拾東西準時收工，向樓主表示「唔好意思，我今晚有瑜伽班，就夠鐘，我要走先啦！」。

樓主反問她「你唔怕老細嬲咩？」，對方指「身體健康最緊要，工作係做唔完嘅，但瑜伽班唔可以miss（錯過）」。樓主雖然想反駁，但又認為「00後」同事的想法沒有錯，於是目送對方離開，自己默默加班。

帖文引起不少網民議論紛紛，有人認同「00後」的工作態度。（《大叔的愛》劇照）

網民贊同：點解準時放工要有罪疚感

帖文隨即被瘋傳，引來不少網民議論紛紛，有人認同「00後」的工作態度，「能吃苦，只會吃更多苦」，「其實我真心唔明，點解準時放工要有罪疚感」、「年過40，我都覺得照顧自己身體健康最重要，捱病咗受嘅永遠係自己」。

有非「00後」網民亦表示「以前就算周圍同事OT，我都係做完自己嘢夠鐘就閃，之後聽返嚟話阿姐最中意我，身體力行做到work life balance，真係好睇你老細係咩人，唔係淨係老細揀你，你都揀緊老細」。

樓主目送「00後」同事準時收工離開，自己則繼續默默加班。（《無法成為野獸的我們》劇照）

有網民分析：佢唔怕冇咗份工

不過也有人認為「一講到要升職，如果兩個都可以完成到任務，但一個準時就走，一個願意OT，我覺得9成揀後者。因為老闆永遠唔會覺得有做完嘢嘅一日」，亦有人分析「因為佢唔怕冇咗份工，可能屋企有米，又或者因為佢年紀輕家庭負擔唔大。你試吓呢啲零零後到咗佢哋三四十歲，要供樓養仔養父母嘅時候，仲會唔會話work life balance（工作生活平衡），唔好意思堅持唔OT我走先咁瀟灑？ 」。