你相信一見鐘情嗎？一名年近30歲的台灣男網友過年前跟團赴越南旅遊，途中分別體驗了高級半套店、花街、逛教堂、按摩等，第三天卻在夜店「暈船」愛上越南妹子。



兩人的甜蜜時光雖短暫，但還是讓他一再留戀，這個月甚至打算回去越南。

網友看完經歷後，紛紛勸他不要受騙。

台男跟團遊越南愛上歡場女「會再去找她」 網民潑冷水：騙到園區（01製圖）

是真愛還是騙局？點圖放大看看原Po原文及相關照片：

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原PO日前在Dcard上發文分享，旅途中他和朋友一起去體驗越南的夜生活，並在夜店豔遇一位身材窈窕、笑容嫵媚的年輕女子Lin，兩人透過簡單的英文及ChatGPT進行交流。

Lin表示自己來自偏僻村莊，為了要養家中的弟妹，才選擇這項收入豐腴的工作：

我之後想開一間小雜貨店，讓自己可以在家鄉工作，也讓媽媽可以有個安穩的晚年。

聽完Lin闡述這段經歷，原PO被她深深打動：

我突然發現，眼前這個女子居然讓我比初戀感到更加想要愛護，她也是一個有故事、有夢想的人。

最後開出700萬越南盾（約2130港元）／6小時的價格，還特別告訴她，「可以什麼都不做，陪我聊聊天就好」。

回到酒店後，兩人一起吃了泡麵，Lin還用手機翻譯：

給了我那麼多錢，我卻什麼都沒有做。

而原PO雖然笑著說沒關係，但在情感的催化下，兩人最終還是發生了關係。

原PO回台灣前，在前往機場的路上，兩人依然視訊保持聯絡，直到上飛機前才依依不捨地掛掉，他表示：

最後一晚Lin在房間一直哭，希望我不要走，從年前到現在我們仍穩定視訊，這個月我還會再（去越南）找她。

經歷曝光後，網友們急著勸他不要受騙，認為這種「情感騙局」時常上演：

「我在河內二十幾年，這大概是第三十幾個有這樣淒美動人的愛情故事了」

「千篇一律的劇情」

「我很擔心原PO下次去就會被騙去（詐騙）園區了」

「這是八大女的套路，醒醒吧兄弟，人家還趕著去接下個客人呢」

「只能說你太老實了、歷練太淺了」



還有多名網友聲稱以往去越南時「曾點過她」甚至貼出床照（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】