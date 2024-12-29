故事來自我專科死黨的親身經歷，以下我採用第一人稱來做敘述。



文：Kae Chen（發表於靈異公社）

大約十多年前，我在一家（台灣）民營的電訊公司從事業務工作，當時智慧手機才剛問世，市面上還不太普及的那個年代……

恐怖靈異｜與夜總會小姐狂歡 醒來竟在深山廢墟 致電對方聽到……（01製圖）

一班同事夜總會狂歡 回酒店卻發現「少了一個人」 點圖放大閱讀（慎入）：

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就在放完年假沒多久，公司結合了春酒與教育訓練，將北、中、南 所有員工集合起來，在三峽大板根森林遊樂區附屬的酒店，舉辦2天1夜的團體活動。

第一天，在緊湊的議程及各項專案報告後，大約下午5:30，就在酒店附設的餐廳內，享用豐盛的春酒宴席與抽獎活動。這裡的餐廳，活動快結束時就已經看到工作人員開始在打掃收拾了，但我們南北的業務員難得碰在一起，一旦開喝，酒興一上來，免不了一場場酒拳廝殺，根本不可能如此簡單就草草結束。

大約在19:30左右，在桃園區的業務員提議之下，我們分乘了3部車，總共13個人，浩浩蕩蕩的來到桃園火車站附近的一間夜總會，店名我已經忘了，只記得是一間制服店。在短短2～3小時內，又是啤酒、又是威士忌，一邊美女，一邊歡唱。大家喝得非常盡興，氣氛真是High到了極點！但由於翌日一早公司還有安排幾項活動，所以我們大概在12點的時候就趕緊買單，驅車趕回大板根森林遊樂區。

路上，天空已經開始下起了雨。在這不到一小時的車程，由於大家都喝了不少，除了開車的，車上幾乎都已經躺成一片。待我們駛進園區停車場，停好了車，大夥兒陸陸續續回到分配好的房間，有的人開始洗澡，有的人肚子餓了，又到樓下找熱水泡麵吃。

約莫40分鐘後，有位高雄的業務員跑來敲門，他問剛剛跟我們一起去喝酒的一位同事「小郭」是不是跑錯房間了，怎麼回來那麼久了，還不見他回房睡覺？打他的手機也都沒人接。但剛才明明有人跟他同車回來，只是他一時尿急，顧不得叫醒小郭，就自己先行下車了。難道小郭還醉倒在車上？

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其實我們幾個人早已換上輕鬆的衣服，準備睡覺了，聽他這麼一說，又提起了勁，點了根煙，一起去停車場找他。奇怪的是，車上也沒半個人，我們回到櫃枱，打電話給每個房間，同事們也都說沒看見他回來，我們只能對著他的手機，不斷連環call。

大約半小時之後，他終於回撥了！電話那端，只聽他不斷喘息，與極度驚恐的語氣，說他不知道他在哪裡！他是被雨水淋醒的，睜開眼睛卻發現自己躺在一間廢墟裡，屋裡暗得幾乎伸手不見五指，屋頂與牆壁都已經殘破不堪。

此時，我們只能盡量安撫他慌亂的情緒，叫他打開手機上的手電筒，走到屋外，找尋附近的門牌或是地標，等待我們過去接他。我們3個人迅速跳上了車，往市區的方向駛去，猜想他應該是往住家比較多、比較明亮的方向走出去的吧？

約莫幾分鐘後，就在我們停等紅燈時，車上同事的手機響了，電話那頭小郭驚恐的說 ：那廢墟好像是在溪谷旁邊，只聽見淅瀝嘩啦的流水聲，屋子的後面有條馬路，大約有一層樓高的落差，他慌張的從芒草與樹叢的縫隙中，看見了昏黃的路燈，他死命的爬出泥濘的芒草堆，走上了那條小路，但附近完全沒看到住家，只有這盞路燈，他幾近崩潰地不敢離開這盞路燈，哭求我們趕快找到他！

而我們這頭也很緊張，車子開了老半天，也不知道他在哪裡。突然他說有一部白色廂型車剛駛過他面前。剛剛停等紅燈時，對向車道，好像是台白色廂型車，難道是我們找錯方向？於是馬上調頭，往大豹溪上游的方向前進，再經過大板根森林遊樂區之後的幾公里外，遠遠的路燈下，只見全身濕透、縮著肩、低頭顫抖的小郭，獨自站在路邊。

這一晚，看到小郭嚇得幾近崩潰的神情，我們不敢多問。儘速帶他回到酒店，我看見櫃枱值班的老伯，眼神中似乎想說什麼，卻又欲言又止。

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隔天，結束了這次公司的活動，在離開大板根的路上，我忍不住開口問了他。小郭說：他記得前一晚去酒店喝酒，酒後印象中他以為我們開車載他回家，他感覺是在他家巷口下車，他踉蹌地走了幾步，就到了家門口，按了門鈴，他老婆還幫他開門。但由於酒後很睏，他一進門就躺在客廳的沙發上休息，沒想到突來的一陣大雨打在臉上，才把他驚醒！剎那間，映入眼簾的，完全不是他認知的畫面。

他極度驚恐地坐在斷壁殘垣中，努力喚回片段的記憶，只記得剛剛好像是在夜總會喝酒，身旁的夜總會小姐還給了他一張名片，她說她是新來的，名字和電話還是用原子筆手寫在店裡的名片上。他從西裝口袋裡摸出這張名片，雨水滲透讓字跡擴散了，由於記憶到此有些斷片，他想打給她問問到底怎麼回事，也許是黑暗的環境，與模糊的字跡，話筒那端傳來了：

您撥的號碼是空號，請查明後再撥。

他直覺好像身處在電影《倩女幽魂》的劇情中，嚇得完全崩潰、發抖！不知道該怎麼辦！後來才發現一堆未接來電，於是回撥給我們……此時他完全分不清哪些是現實？哪些是幻覺？

這件事到現在，我們也一直沒有合理的解釋，那個河谷旁的廢墟，距離大板根森林遊樂區可能有3～5公里遠，大半夜的，又下著雨，不知道他是「瞬間轉移」，還是沿著這條陰暗的山間小路來到這座廢墟？又是如何在極度黑暗與泥濘的情況下，走下一層樓高的落差，鑽進芒草叢生、荒煙漫谷的廢墟中？那幫他開門的老婆又是誰？

想到這，我全身雞皮疙瘩又起來了。

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