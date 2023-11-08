25歲援交妹靠這幾招狂騙過億日圓　還出書教人騙術　悲慘下場曝光

日本一名女子靠著自己甜美的外表吸引「乾爹」（sugar daddy）資助，不僅如此還出書教人如何「榨乾乾爹」，最後遭到警方逮捕。



據ODDITYCENTRAL報導，來自名古屋的渡邊麻衣（Mai Watanabe）今年25歲，今年8月她因為在社群媒體上販售「敲詐教戰手冊」遭到逮捕。

教人偽造悲傷童年 用這租要乾爹付房租（點圖放大瀏覽相關照片）：

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渡邊不但在標題直接寫下《甜心寶貝教科書：如何塑造形象並運用魔法咒語讓男人為妳花錢》，還在書中教需要找「乾爹」的女性如何靠話術從對方身上賺取更多錢，就連如何塑造形象都有詳細教學。

渡邊在書中建議女讀者，可以假裝自己家裡不溫暖，營造自己有個悲傷童年的形象，藉此引發「乾爹」的同情心，願意砸更多錢在自己身上，甚至還要讀者向「乾爹」謊稱自己身體有問題無法工作，以此為理由要「乾爹」幫忙付房租。

據警方表示，渡邊從2022年就開始賣教戰手冊，每本要價1萬到2萬日圓不等（約518至1037港元），光是被逮捕之前她就已經賣出2000本，甚至還提供另外付費的「私人教練課」。

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警方事先逮捕一名20歲的女子，才循線找到渡邊，因為該名女子使用渡邊的教戰手冊，從愛知縣兩名男子身上騙走1065萬日圓（約55萬港元）。

渡邊自己之前則從一名50歲的男子身上騙走2700萬日圓（約140萬港元），在她被逮捕新聞爆發後，又有一名54歲男子出面指控渡邊騙走他1.17億日圓（約2506萬台幣）。

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