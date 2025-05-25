糖尿病七旬婦6周甩9磅！醫生爆勵志個案　靠3方法減體脂穩定血糖

台灣減重醫生分享勵志故事！有名71歲婦人患有糖尿病，有長期體脂高、內臟脂肪過高等問題，經過6星期飲食與加上運動，體脂降低5.5%，內臟脂肪大幅減少，甚至每日施打的胰島素劑量也減少了一半，體重減輕了9磅。



蕭捷健醫生分享勵志個案，指有7旬婦人靠飲食及運動減體脂穩定血糖。（「減重醫師 蕭捷健」fb圖片）

台灣減重醫生蕭捷健在Facebook專頁分享71歲女病人的勵志經歷，這名婦人患糖尿病已十多年，每日需服藥及施打40單位胰島素控制血糖。她對於長期施打高劑量的胰島素感到憂心，若血糖無法有效控制，有機會引致失明或腎衰竭，因此找醫生協助。

蕭醫生指這位婦人的飲食習慣表面看似清淡，但早餐常吃白粥或白饅頭，屬於精緻澱粉，會迅速升高血糖，同時蛋白質攝取不足，造成肌肉量下降，血糖難以穩定。他於是為婦人設計以下3個調整方法：

1.增加蛋白質攝取

建議婦人在餐前增加植物蛋白補充劑，並與營養師合作，使每日蛋白質攝取達到其體重的1.5至2倍，這樣能幫助穩定血糖並延長飽足感。

2.戒掉精緻澱粉

白米和白粥等精緻澱粉會迅速提升血糖，引發胰島素抗性。他建議婦人改為食糙米、番薯和圓形大燕麥粒，這類食物升糖指數較低，有助穩定血糖。

3.進食精緻澱粉後多走動

建議婦人進食精緻澱粉後，盡量要多走動，透過輕度運動促進血糖代謝。

婦人經過6星期努力，不但施打的胰島素減半，還意外減輕了9磅。（示意圖／GettyImages）

經過6星期的努力後，婦人的體脂從39.5％降至34％，內臟脂肪從11.6降至9.6。每日的胰島素用量也從40個單位降至16個單位，並意外減輕了9磅。現在她的血糖穩定在100以內，且若繼續保持下去，有機會完全停用胰島素。