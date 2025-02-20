71年前「空姐取錄條件」曝光震驚網民　19項幾乎無一關乎專業知識

空服員是許多人嚮往的職業之一。



近日有外國網友在社群貼出1954年的女空服員錄取條件，只見除了年齡、身材外，竟然連感情狀況、不能戴眼鏡，牙齒整齊及髮色自然都包含在內，過時且如今看起來奇葩的條件讓網友直呼：

看起來好像在列Tinder個人檔案。

71年前「空姐錄取條件」曝光震驚網民 19項幾乎無一關乎專業知識（01製圖）

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《紐約郵報》報道，國外社群網站Reddit近日有網友貼出1份1954年「芝加哥南方航空」（Chicago and Southern Air Lines）的女空服員錄取條件清單，其中包含20項要求，而第1項要求就是「必須是單身」，甚至明確備註連訂婚都不行。

接下來是：

「年紀需在22歲至28歲」

「身高5呎2吋至5呎5吋（約157厘米至165厘米）」

「體重在100磅至120磅（約45至54公斤）」



另外外表條件還包括：

「牙齒整齊」

「身材姣好」

「雙腿修長」

「髮色自然」



不只如此，清單還列出：

「雙手靈巧」

「皮膚光滑」

「願意並渴望取悅（乘客）」

「能進行熱烈談話」

「脾氣溫和」



這份清單曝光後吸引不少網友討論，許多人震驚於清單幾乎與空服員一職需要的專業無關，更有人提到這宛若當年的「非自願單身男性」在列擇偶清單一樣，還有人諷刺稱：

「看起來像Tinder個人資料」

「簡而言之：好看就好」

「安全？不必，腿要很修長？絕對是必要的」



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