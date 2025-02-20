九巴車長駕駛途中突落車買1物被公審　網民見真身反撐司機：辛酸

巴士司機突然下車購物，到底所謂何事？本港網絡瘋傳1段影片，指九巴75X司機在土瓜灣駕駛途中，突然把車停泊路邊，再飛奔落車買饅頭。上載影片的港女直呼「佢一定好熱愛饅頭……我真係覺得呢件事好搞笑，媽咪啊」。



影片引來網民熱議，有人認為司機不應於駕駛途中離開駕駛座，但有更多網民力撐司機無問題，估計藏「辛酸」原因，「如果血糖低會手軟腳軟，買個包好小事啫」、「好小事，咁都公審，佢突然咁樣做一定係好需要先咁做」，又呼籲司機要注意身體健康」。面對網民「圍攻」，港女事後刪除影片認錯，強調她「不是為流量」。



九巴回覆《香港01》表示，正調查事件，如發現有任何違規情形，將採取紀律處分。



本港網絡瘋傳1段影片，指九巴75X司機在土瓜灣駕駛途中，突然把車停泊路邊，再飛奔落車買饅頭。（影片截圖）

九巴司機駕駛途中落車買饅頭

事出必有因。該港女於社交平台threads發布影片指，她乘搭九巴75X時，司機突然把巴士停泊路邊，並飛奔落車買饅頭食，認為事件「搞笑」，「好犀利，個巴士司機一X泊咗架車喺路邊，飛奔出去買饅頭食」。

樓主於社交平台分享事件，形容「好搞笑」。（影片截圖）

目擊者：一定好熱愛饅頭

影片見到，現場為土瓜灣道定安大廈地下路段，當時為晚上，涉事九巴停泊路邊，駕駛座空無一人，而司機正在一旁的小食店購買食物。樓主則於影片寫上「佢一定好熱愛饅頭，搞到我都試下買返個嚟食下，究竟係咪咁好味。我真係覺得呢件事好搞笑，媽咪啊」。

影片見到，現場為土瓜灣道定安大廈地下路段，司機正在小食店購買食物。（影片截圖）

網民估原因辛酸 撐司機無問題

網民看過影片議論紛紛，有人認為司機不應於駕駛途中離開駕駛座，「應該係開車前買好」。但有更多網民認為司機無問題，估計藏「辛酸」原因，「如果血糖低會手軟腳軟，買個包好小事啫」、「我明白，我都係會突然空腹感，會手軟腳軟，頭暈的，食一個包可回復」、「好小事，咁都公審，佢突然咁樣做一定係好需要先咁做，例如胃痛等等，無必要放上網」、「可能肚餓有事問題應該原諒這位巴士司機啦」、「司機咁做都係確保行車安全」。

樓主刪片道歉

面對網民「圍攻」，港女事後刪除影片認錯，強調她「不是為流量」，「我真係覺得好神奇先post又唔係為流量，我真係唔係想突特搞X個司機㗎，我錯」。

港女事後刪除影片認錯。（threads）

九巴：正調查事件

九巴回覆《香港01》表示，2月18日（星期二）晚上，九巴1名駕駛路線75X的車長懷疑在行車期間，離開駕駛室。九巴正調查事件，如發現有任何違規情形，將採取紀律處分。九巴強調，巴士車長執行駕駛職務時，必須以行車安全為首要考慮，正常情況下不可擅自離開駕駛室。