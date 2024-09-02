之前在公共交通工具上頻頻發生關愛座爭議，想不到有網友卻在餐廳遇到類似的狀況。



這名台灣網友發文表示，日前去餐廳用餐，服務生帶他入座後，因短暫起身離開，回來卻發現座位被一名老翁給坐了，對方還不肯讓，讓他最後氣得只能換位置。

餐廳都有關愛座？侍應帶位入座後被阿伯強行佔座 店方處理法捱轟（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 8

原PO在Dcard以「老人現在連內用都需要關愛座是不是？」為題發文，他說日前去一家餐廳用餐，店裡都是由店員來指定客人座位，好方便他們管理人流。

店員帶位之後，他拿著東西先到櫃枱結帳，沒想到回座位時，卻看到自己位子被一名老翁給佔去。

原PO說這名老翁一進到店裡，沒有經過店員指定位置，就直接坐在他的座位上，跟對方表明後，老翁卻用台語反斥，「關我什麼事？我沒看到東西佔位」，然後就是一頓怒罵，讓原PO最後只能無奈地請服務生幫忙換座位。他感嘆：

連吃飯都有關愛座，需要禮讓老人先坐了。

【延伸閱讀】便利店都有「關愛結帳」？台店員堅持讓阿婆打尖 有網民稱要罷買

【延伸閱讀】便利店都有「關愛結帳」？台店員堅持讓阿婆打尖 有網民稱要罷買（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 13

不少人看了忿忿不平：

「店家有夠爛，明明能請他離開的，你的位置還要讓人，根本欺負人」

「那你做人也太客氣了吧？對這種人真的不要客氣，他們會這麼不要臉，一部分就是被大家縱容出來的」

「以前我也會忍著自己換位置，我現在會罵回去。有很好的老人，也有那種原本就很壞的人變成老人」

「這個世界真的很讓人痛苦，有心想要禮讓的人總會被這種人搞到心灰意冷，真的是壞人變老」

「很多老人家就蠻沒禮貌的，上次我拿東西佔位置，也還是被老人家給坐」



但也有網友認為這與年紀無關，純粹是個人行為問題：

「可以請店員處理就好，因為是他們安排的座位。另外，這跟老人不老人其實也無關，就是個人行為」

「跟年紀沒關係，純粹個人品格問題」

「店家縱容問題，不是現在老人都這樣」

「不只是老人家而已，這是個人公德心問題」



【延伸閱讀】孕婦挺「雙胞胎大肚」搭巴士獲讓關愛座 竟遭野蠻阿婆打罵逼讓座

【延伸閱讀】孕婦挺「雙胞胎大肚」搭巴士獲讓關愛座 竟遭野蠻阿婆打罵逼讓座

點圖放大閱讀：

+ 20

延伸閱讀：

年輕人中午都吃早餐店？職場老鳥大呼看不懂 網嗨喊：這點大勝便當

餐飲業為何不喜歡壓線客人？ 她解答：不是人人都能遵守「這規定」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】