2元乘車優惠長車短搭｜港男直擊長者不坐$2.5輕鐵　坐$24過海巴士

【財政預算案2025／2元乘車優惠／2蚊車】財政司司長陳茂波2月26日公布新一份《財政預算案》，當中長者2元乘車優惠計劃雖維持「滿60歲即可享有」，但將會設限並作出改動，包括每月上限240程；10元以下車資會繼續收2元，但10元以上車資改



「2蚊車」問題引起關注，有港男拍片舉例指有部份長者利用2元優惠「長車短搭」，由屯門山景邨坐到屯門市中心，選乘車費24元的九巴961線，認為「即使即將有新做法，亦未必能解決長車短搭嘅問題」。樓主又指，若想從山景前往屯門市中心，可選擇乘坐輕鐵，只需$2.5（特惠車票）。



帖文引起熱議，有網民反對向長者「開刀」，「點解要成日針對老人家嗰兩蚊」、「2元乘車優惠根本唔係香港財赤源頭」，但亦有網民指「唔甘心啲人濫用咗乘車優惠」、「其餘補貼都係我哋納稅人埋單」。



面對財赤壓力，政府打算修訂長者2元乘車優惠的方案。（資料圖片）

2蚊車優惠設限 港男質疑未能解決「長車短搭」

樓主在新1份《財政預算案》出爐後，於社交平台Threads上發帖討論長者２元乘車優惠議題，直言「你有冇諗過，呢啲優惠實際上係幾誇張？」。他上傳影片舉例說明，稱1名伯伯於屯門山景坐巴士前往屯門市中心，路程只是2公里，但伯伯選乘單程車費24元的過海路線961，「而大家幫佢支付咗其中嘅$10。呢個只係1個人嘅車費」。

從影片可見，1名持拐杖、行動緩慢的伯伯於屯門市中心站下車，而另一段影片則見該路線的巴士收費顯示為24元。

九巴過海路線961全程車費為24元。（Threads影片截圖）

樓主又指，若想從山景前往屯門市中心，可選擇乘坐輕鐵，「喺山景巴士總站200米內就有個輕鐵站，而輕鐵只需$2.5（特惠車票）就可以無需轉車直達屯門市中心」。根據港鐵應用程式所示，選乘輕鐵從山景往屯門市中心的方式，以正價車票計算為5.3元。

樓主：有人用最貴嘅價錢搭最短程嘅車

樓主又分享對財政預算案修訂2元乘車優惠的看法，表示「即使即將有新做法，亦未必能解決長車短搭嘅問題」。不過，他亦強調發帖並非批鬥或存有偏見，亦並非提出要取消長者優惠，「只係陳述緊社會上係有一班人用緊最貴嘅價錢搭最短程嘅車，同埋有個空間畀大家放低自己嘅睇法」；他又留言回應網民稱「針對緊嘅係長車短搭嘅問題，並非長者福利」。

財政司司長陳茂波公布最新1份《財政預算案》，其中長者2元乘車優惠的方案修訂引起社會關注。（盧翊銘攝）

網民意見兩極 有人同意措施 有人反對向長者「開刀」

帖文引起網民熱議，部份網民贊同樓主看法，「如果有搭開過海巴士返工，會成日見到有長者搭過海巴士但未過紅隧就落」、「唔甘心啲人濫用咗乘車優惠」、「其餘補貼都係我哋納稅人埋單」、「有份交稅就有份出聲㗎啦」。

不過，也有不少網民認為修訂2元乘車優惠對財赤幫助不大，反對向長者「開刀」，「有冇諗過200米對一個老人家會係辛苦嘅？」、「2元津貼被濫用是問題，但不是赤字的主要原因」、「點解要成日針對老人家嗰兩蚊，老人乘車優惠實施咗咁多年只係用咗百零億，其實啲議員都講咗就算cut，對於財赤幫助亦不大」、「但2元乘車優惠根本唔係香港財赤源頭，即使取消措施最多咪使少幾十億，遠遠不及千億財赤」；甚至有人氣極提出應該公務員減薪，「反而公務員薪酬先係最大舊，啲人淨係會攞弱勢社群嚟轟」、「如果所有月入5萬以上公務員減薪十分之一，已經可以節省約千億」。

網民建議分區收費減少社會矛盾

亦有網民認為未必所有長者都知道餘下車資由社會「買單」，「對於長者，佢哋見到車咪就係以為係$2囉，過咗幾年突然就話你長車短搭呀」；另有人建議巴士增加路線採取區內分段收費，「分段收費都講咗咁多年，而家仲係咁多路線無」、「參考其他地方做法，兩次拍卡做分段收費」、「搞分段收費，落車前拍一拍，大家都好」。

（Threads）