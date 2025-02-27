預算案2025│小紅書熱議公務員凍薪　內地網民建議1措施：早要做了

【財政預算案2025／公務員凍薪／高官／問責官員／議員】財政司司長陳茂波公布新一份《財政預算案》，措施包括問責官員及全體公務員凍薪、長者2元乘車優惠設每月240次上限和10元以上車程改收兩折價錢、取消中小學及幼稚園2,500元學生津貼、調高交通補貼門檻等，引起全城關注，連內地社交平台小紅書也在熱議討論，當中最關注1項措施，直指「早就要做了」。



財政司司長陳茂波公布新一份《財政預算案》。（梁鵬威攝）

財政預算案2025｜問責官員、全體公務員凍薪

新一份《財政預算案》提出多項措施，其中宣布2025/2026年度所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

問責官員及全體公務員凍薪。（梁鵬威攝）

小紅書網民促公務員減薪：早就要做了

消息一出引來小紅書兩地網民轉載熱議，直指「早就要做了，個個月幾十萬（月薪），做了什麼出來？整個香港都低迷」。

小紅書兩地網民熱議新一份《財政預算案》，不少人認為高官應減薪。（小紅書）

公務員每年跳point即收入增加

但小紅書網民同時認為，公務員只是「凍薪」並不足夠，紛紛表示應該「減薪」，「減薪呀！」、「30萬月薪凍我成世都偷笑啦」、「幾十萬月薪，凍薪也不疼不癢啊」、「講來講去都係佢哋着數」、「笑死，就是不減薪」、、「佢自己應該帶頭減一半人工」、「凍了還是那麼高，學生的2500（元）倒是砍得飛快」、「凍薪也不疼不癢啊」。

事實上，雖然問責官員和全體公務員均凍薪，但除非公務員本身薪級已處於頂薪點、即俗稱已到「坐頂」，否則他們每年仍有增薪點（跳point），即依然可以加人工。例如屬基層的打字員享有8個增薪點，每個增薪點大約有千多元的差距，而最高級的公務員即首長級第8級的常任秘書長，雖然只有1個增薪點，但兩個薪點相距約9,500多元。