拿$20鈔買早餐！麵包店收銀嫌舊拒收　紙鈔相曝光　網民批要求高

再有市民因紙鈔太舊而被拒收！近日有港女到元朗某麵包店打算買麵包作早餐，並拿1張2016年1月發行的20元紙鈔去付款，但收銀員卻以「張紙（鈔）好殘舊」和「我好難找畀其他客」為由，要求她改用其他紙鈔結賬。事主認為即使鈔票殘舊仍可使用，故對事件感不滿，直言「好激氣」。



大多網民都認為收銀員拒收理由不合理，「張20蚊紙咁完整無缺都話殘」、「咁叫殘？咁銀行日日要出新鈔了」。有人覺得店員是存心「玩嘢」，「有啲更加殘舊我都見過，似乎有少少刁難客人」，建議可這樣應對，「無恥啲先咬麵包一啖，睇佢收唔收，到時再殘啲都收」。



有港女拿20元紙鈔到麵包店買早餐，被收銀員以鈔票太殘舊為由拒收。（示意圖／GettyImages）

拿$20紙鈔買麵包 收銀員以「殘舊」為由拒收

該女顧客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指她於2月27日（周四）早上到元朗某麵包店打算買麵包作早餐，並拿相中的20元紙鈔前去付款，不過店員卻指「張紙（鈔）好殘舊」，詢問她有否其他紙幣可替換。

從她上傳照片可見，被拒收的20元紙鈔由香港上海匯豐銀行有限公司於2016年1月發行，紙鈔正面印有象徵滙豐銀行的獅子圖案，而紙鈔發行至今，仍未足10年。

被拒收的20元紙鈔由香港上海匯豐銀行有限公司於2016年1月發行，紙鈔發行至今不足10年。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

事主質疑：咁殘舊嘅銀紙，永遠唔會用得啦

樓主於是向店員提出質疑，「這張係銀行發出嚟的20蚊紙，雖然係殘舊，（但）都係錢」，惟店員堅稱紙鈔太舊，又以「我好難找畀其他客」為由，要求她給另一張紙幣作找續。樓主就事件直言「好激氣」，認為即使鈔票殘舊仍可使用，並揶揄「咁殘舊嘅銀紙永遠唔會用得啦」。

事主於網上群組公開事件，直言「好激氣」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」截圖）

網民指店員挑剔：咁完整無缺都話殘

帖文一出瞬間掀起網民熱議，許多人都覺得店員過分挑剔，「店員要求好高，張20蚊紙咁完整無缺都話殘」、「普通銀紙咁樣囉，唔覺得好舊喎」、「唔係假鈔，無穿無爛」、「咁叫殘？咁銀行日日要出新鈔了」、「呢張新到我會留嚟封利是」，同時質疑「呢張唔殘啦，有時收嗰啲爛咗再黏返幾條膠紙，10蚊雞銀紙都可以無一忽」、「魚檔嗰啲紙幣點算」。

收銀店員被質疑「玩嘢」：似乎有少少刁難客人

有人估計是店員「玩嘢」，「除非銀紙爛咗，否則不能拒絕（拒收），可以報警」、「有啲更加殘舊我都見過，似乎有少少刁難客人」，故建議事主這樣應對，「同店員講：『你都好殘舊，可唔可以換過後生啲』」、「反問佢：『乜元朗只限流通新銀紙？』」、「你同返佢講，個麵包好殘舊，唔買」、「無恥啲先咬麵包一啖，睇佢收唔收，到時再殘啲都收」、「咁你畀張100蚊佢，佢找錢時要佢畀直版銀紙，因為殘嘅好難要」。

也有網民看過相片質疑是假鈔，「呢張銀紙，係假錢，唔係殘舊，店員講得好聽啲啫」，但樓主反駁「如果店員懷疑銀紙假叫我換過張，我都算啦，咁就換畀佢，但佢係話殘舊，咁就係問題所在」。

多名網民稱曾「被拒收」

有網民表示，曾於該麵包店付款時均遇類似情況，「呢間我都試過，我企硬佢照收，仲上網搵埋條例畀佢睇，我講你肯定唔收，我話報警」、「我都試過，我話係噚日嚟幫襯你哋找畀我㗎喎，咁即係點？條大媽收銀就唔出聲，當無事發生照收」。有留言猜測「人哋暗示叫你用電子支付呀」，但樓主回覆指店舖亦沒有支付寶，相信並不存在要求以電子方式付款的意思。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）